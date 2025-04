Fiabilité des sites e-commerce : comment vérifier avant d’acheter en ligne ? / iStock.com - Tevarak

Faites une recherche en ligne

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conseille de faire une recherche en ligne afin de vérifier la fiabilité des sites e-commerce. Sur un moteur de recherche, tapez « nom du site + arnaque ». Vous pourrez ensuite vérifier si des internautes ont rencontré des problèmes auparavant.

Lisez les mentions légales et les CGV

Dans les mentions légales, vérifiez le nom du dirigeant ou de la dirigeante, l’identification de l’entreprise et autres informations. Si certaines n’apparaissent pas, mieux vaut effectuer vos achats sur un autre site. Pour un site e-commerce situé en France, certaines informations sont obligatoires : le délai de rétractation de 14 jours ; les conditions générales de vente ; les informations en lien avec la protection des données (RGPD ou règlement général sur la protection des données). Les conditions générales de vente sont à lire attentivement. Vérifiez entre autres qu’il est possible de contacter le vendeur en cas de question/de problème avec un produit via une adresse e-mail ou un formulaire de contact.

Méfiez-vous des prix trop bas

Un prix (trop) abordable peut être synonyme de mauvaise qualité, de délais de livraison allongés mais aussi de conditions de travail déplorables pour les personnes qui fabriquent les produits et/ou les conditionnent. De plus, des prix bas peuvent cacher des arnaques (produit jamais livré…).

Parcourez les caractéristiques des produits

Commander en ligne quand on n’a que des photographies pour étudier un produit n’est pas idéal. Il faut donc se référer aux caractéristiques des produits. Si les caractéristiques en question ne sont pas détaillées, mieux vaut passer son chemin.

Faites attention aux faux avis

On recommande de regarder les avis de clients avant de commander un produit en ligne. Néanmoins, il arrive que des sites publient de faux avis. Il existe même des faux avis générés par l’IA (intelligence artificielle).

Vérifiez que le paiement est sécurisé

Lorsque vous arrivez à la page de paiement, vous devez vérifier plusieurs éléments : le « https » dans l’URL ; le cadenas fermé ; la validation de l’achat en deux clics ; la double authentification avec votre établissement bancaire. Évitez d’enregistrer votre carte bancaire pour de futurs achats. Enfin, une fois le paiement effectué, vous devez recevoir une confirmation de commande incluant diverses informations.

Autres conseils

Si l’URL du site Internet ne correspond pas aux produits qui y sont vendus, ne prenez pas le risque de commander sur celui-ci. Vous pouvez vérifier les URL avec WHOIS ou encore avec l’Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération). Privilégiez les sites français et européens afin de bénéficier du règlement européen sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA). Faites attention aux numéros de téléphone indiqués, il peut s’agir de numéros surtaxés. De même, prudence avec les faux labels ou encore avec les sites aux nombreuses fautes d’orthographe et aux tournures de phrases approximatives.