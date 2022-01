Epargne : quel va être l'impact de la hausse des taux d'intérêt du Livret A et du LEP ?

quel gain concret va représenter pour un ménage français l'augmentation du taux du Livret A à compter du 1er février ? (Crédits: © Onidji - stock.adobe.com)

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a confirmé : le taux du Livret A va passer à 1 %, et celui du LEP à 2,2 %. Concrètement, quel gain cela représente-t-il pour un épargnant ?

Par MoneyVox,

L'annonce du ministre de l'Economie et des Finances est la bienvenue pour les épargnants dans un contexte de hausse des prix. Pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français, le taux du Livret A va doubler au 1e février, passant de 0,50 % net à 1 % net, et celui du LEP va faire un bond, de 1 % à 2,2 %. Quels sont les impacts attendus sur le portefeuille des ménages ? Les calculs pour ces deux livrets réglementés.

Le taux du Livret A va doubler au 1e février 2022

Dans la catégorie des placements disponibles et sans risques, le Livret A est un incontournable. Mais depuis bientôt deux ans, il souffrait d'un taux d'intérêt au plus bas : 0,50 % net, son minimum légal. C'est désormais terminé : au 1e février 2022, son taux va doubler pour atteindre le seuil des 1 % net. Pourtant, si l'on s'en tient à sa formule de calcul, le taux d'intérêt du Livret A devrait être de 0,80 %. Toutefois, le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce à l'épargne des Français. Un coup de com' en période électorale ? Toujours est-il que cela va permettre de doubler ses gains sur l'année, ou presque.

Pour calculer les intérêts à percevoir en 2022 sur un Livret A, il faut tenir compte du mois de janvier 2022, qui sera toujours rémunéré à 0,50 %. Par ailleurs, une nouvelle révision du taux d'intérêt pourrait intervenir le 1e août. Sur la base d'un maintien du taux à 1 % net sur les 11 derniers mois de l'année 2022, un épargnant pourra gagner 9,59 euros avec 1 000 euros placés, 95,84 euros avec 10 000 euros, et jusqu'à 219,94 euros avec un Livret A qui a atteint son plafond de 22 950 euros.

Le LEP, un taux d'intérêt qui défie toute concurrence

À côté du LEP, le Livret A fait pâle figure. En effet, le Livret d'Epargne Populaire va voir sa rémunération passer de 1 % net à 2,2 % au 1e février 2022. Ceci est la conséquence de l'application de la formule de calcul. Elle prend en compte la moyenne de l'inflation au cours des 6 derniers mois pour déterminer le taux applicable à chaque révision semestrielle. La hausse des prix actuelle à 2,8% étant supérieure au futur taux du LEP, elle pourrait entraîner une nouvelle révision à la hausse de la rémunération de ce livret réglementé au 1 août 2022.

Compte tenu de l'inflation actuelle, le rendement réel du LEP reste négatif, à -0,6 %, mais bien meilleur que celui du Livret A, qui affiche un taux de -1,8 % une fois la hausse des prix déduite. Côté taux d'intérêt, un LEP qui cumule 5 000 euros d'encours devrait rapporter 105 euros d'intérêts en 2022, sur la base d'un maintien de son taux en août. Pour arriver à un résultat similaire avec un Livret A, il faut y déposer au moins 10 000 euros. Toutefois, il existe deux limites au LEP. La première est son plafond de 7 700 euros. La seconde concerne les conditions d'ouverture : le Livret d'Epargne Populaire est réservé aux foyers les plus modestes. Pour y être éligible, il faut justifier d'un revenu fiscal de référence maximum en fonction de sa zone d'habitation et de la composition du foyer.