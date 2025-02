Comment cumuler emploi et retraite ? / iStock.com - PIKSEL

Deux types de cumul : intégral ou plafonné

Le cumul emploi-retraite peut être intégral ou plafonné, selon la situation. Pour les retraités qui bénéficient d’une pension de retraite à taux plein, il est possible de cumuler intégralement leur pension et leurs revenus d’activité, sans limite de montant. Pour cela, il est nécessaire d’avoir liquidé toutes les pensions de retraite, de base comme complémentaires, et d’avoir atteint l’âge du taux plein, entre 62 et 67 ans selon le nombre de trimestres cotisés, ou après 67 ans sans condition de durée d’assurance. Ce cumul intégral est également accessible à ceux qui exercent certaines activités spécifiques, comme les professions artistiques ou de santé, sous conditions. À défaut de remplir ces critères, le cumul emploi-retraite reste envisageable, mais il sera plafonné. Le montant cumulé des pensions de retraite et des revenus d’activité ne doit pas dépasser un plafond fixé au montant le plus avantageux entre 160 % du Smic (soit 2 882,88 euros brut par mois en 2024) et le dernier salaire brut avant la retraite. Si ce plafond est dépassé, les pensions seront réduites du montant excédentaire.

Les conditions pour reprendre une activité

Pour reprendre une activité professionnelle, il est possible de travailler immédiatement après la retraite avec un employeur différent. Cependant, pour ceux qui souhaitent retourner chez leur dernier employeur, un délai de six mois doit être respecté entre la fin du contrat précédent et le début du nouveau. À défaut, la pension sera suspendue pendant la période de reprise d’activité ou jusqu’à la fin des six mois. L’exercice d’une activité professionnelle peut également permettre d’acquérir de nouveaux droits à la retraite, mais uniquement dans le cadre du cumul intégral. Ces droits supplémentaires donnent lieu à une nouvelle pension, calculée à taux plein, dans la limite de 2 355 euros brut par an. En revanche, si vous relevez du cumul plafonné, aucune acquisition de droits supplémentaires n’est possible.

Quelles démarches administratives ?

Les démarches pour cumuler emploi et retraite sont simples, mais obligatoires. Vous devez déclarer votre reprise d’activité à votre Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) dans le mois suivant le début de votre nouvelle activité. Selon votre situation, il vous sera demandé de fournir différents documents, comme une attestation sur l’honneur pour un cumul intégral ou vos bulletins de salaire pour un cumul plafonné. Toute modification de votre revenu d’activité doit également être signalée pour ajuster vos droits en conséquence.

Les avantages fiscaux et sociaux d’une activité professionnelle après la retraite

Reprendre une activité professionnelle peut avoir d’autres impacts intéressants, notamment fiscaux et sociaux. Par exemple, les revenus tirés de votre activité sont soumis aux cotisations sociales habituelles (CSG, CRDS), mais ces cotisations peuvent aussi contribuer à vous ouvrir des droits supplémentaires dans certains cas. En revanche, votre pension de retraite, elle, n’est pas recalculée, sauf pour les droits acquis dans le cadre d’un cumul intégral.