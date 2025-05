C’est la fin du billet de 50 euros : il va disparaître de la circulation dans ce pays, voici pourquoi

Shutterstock

Ce pays européen annonce la fin de la circulation des billets de 50 euros dès avril. Découvrez les raisons de cette décision et les implications pour les voyageurs et résidents.

Si vous prévoyez des vacances dans ce pays européen voisin de la France, vous ne pourrez pas régler avec des billets de 50 euros. En effet, la Banque Centrale du pays a décidé de stopper net la circulation de ces billets oranges. On vous explique pourquoi.

Billets de 50 euros : c'est officiel, ils vont disparaître pour de bon dans ce pays

Dans quel pays ces billets ne seront-ils plus en circulation ?

La Banque Centrale espagnole a annoncé l'arrêt de la circulation des billets d'une valeur de 50 euros sur son territoire, dès le mois d'avril. Ce n'est pas un Poisson d'avril, mais bien une réelle mesure. En effet, comme le rapporte L'Internaute , Banco de Espana a annoncé le retrait de billets de 50 euros qui présentent des signes de détérioration et ce, même s'ils sont authentiques. « Une autre règle s'appliquera aux billets qui ont été souillés ou endommagés par les dispositifs de sécurité intégrés aux systèmes de transport de fonds. Ces mécanismes s'activent en cas de tentative de vol ou de falsification, libérant des substances comme des encres ou des adhésifs qui rendent le billet inutilisable » , notent nos confrères.

D'autres billets concernés par cette mesure

Seuls les billets « qui ne passent plus sur les machines et qui génèrent des soupçons de falsification » sont concernés, note El Diari de Girona . Les billets de 10, 20 et 100 euros seront également concernés par cette mesure, dans un second temps. La Banque Centrale d'Espagne somme le peuple espagnol à ne plus échanger ni faire circuler des billets qui présentent des tâches d'encre ou autre détériorations. Les commerçants et magasins, eux aussi, sont priés de ne plus utiliser les billets de 50 euros. Si vous êtes de passage en Espagne pour faire vos courses ou en vacances, n'acceptez pas de billets d'une valeur de 50 euros. Car s'il a été altéré par un système antivol, vous ne pourrez pas vous le faire rembourser à la banque, sauf si vous êtes la victime directe du vol.

Billets de 50 euros : pourquoi vont-ils disparaître de la circulation ?

Mon billet de 50 euros est-il toujours valable ?

Avis aux Français qui vont passer quelques jours ou semaines sur les cotes espagnoles lors des prochaines vacances scolaires : n'utilisez pas de billets de 50 euros détériorés et n'échangez aucun cash tacheté. Dans le doute, préférez de payer par carte bancaire ou à l'aide de votre smartphone plutôt que de retirer de l'argent au distributeur, quand cela est possible, pour éviter de vous faire avoir.