Biche ou chevreuil, comment faire la différence ?

Il n’est pas rare d’apercevoir des cervidés lors de déplacement en voiture ou en promenade. Chevreuils ou biches ? Ces deux espèces ont des points communs mais aussi des différences qui permettent de les distinguer. Comment ne plus faire la confusion entre un chevreuil et une biche ?

Qui n’a pas aperçu de belles silhouettes animales, broutant dans un pré à l’orée d’une forêt ou d’un bois, lors d’un trajet en voiture ? Cette observation visuelle est généralement suivie d’un retentissant «Regardez la biche dans le champ ! », qui fuse dans l’habitacle. Mais s’agissait-il vraiment d’une biche ou bien d’un chevreuil ?

Ces deux espèces d’ animaux sauvages , des ongulés forestiers et ruminants, ont des similitudes (le chevreuil mâle, comme son cousin le cerf, porte des bois qui tombent une fois par an). Ils partagent aussi des appellations identiques : les petits des deux espèces, âgés de quelques mois, s’appellent des faons.

Distinguer une biche, la femelle du cerf, d’un chevreuil (appelé brocard pour un mâle et chevrette pour la femelle) peut sembler difficile. Lorsque le chevreuil mâle a perdu ses bois, en octobre-novembre, cela se complique davantage.

Ces deux espèces de cervidés ont deux doigts, un pelage ras brun-roux en été et gris brun en hiver. Néanmoins, pour ne pas confondre une biche avec un brocard ou une chevrette, il faut être attentif à quelques caractéristiques physiques et morphologiques.

Biche et chevreuil, une différence de taille

La biche, animal imposant, mesure 1 m à 1,20 m au garrot et pèse entre 80 et 130 kg. Certes elle est moins massive et grande que le cerf (entre 100 et 150 cm de hauteur au garrot ; un poids variant entre 160-250 kg) mais ses mensurations sont un formidable indice pour la distinguer du chevreuil ( Capreolus capreolus) .

En effet, ce dernier a la particularité d’être le plus petit des cervidés en Europe. Il mesure 65 à 75 cm de hauteur. Il y a peu de différence entre le mâle et la femelle. Les deux sexes sont fins et gracieux, ils pèsent 20 à 30 kg. Ce sont donc de petits gabarits en comparaison de la biche.

Le fessier, un autre élément distinctif

«Montre-moi ton arrière-train et je te dirais qui tu es». Un autre signe distinctif est que le chevreuil n’a presque pas de queue, contrairement à la biche. Mais surtout le fessier permet de différencier aisément la biche du chevreuil.

Le miroir (la tache claire sur le fessier) est blanc chez le brocard et la chevrette en hiver, et jaunâtre en été. Alors que la biche ne porte pas de tache blanche : son fessier est clair. La forme du miroir permet aussi de distinguer les deux sexes chez le chevreuil : le mâle a une tache blanche en forme de haricot tandis que chez la femelle, il est en forme de cœur.

Vous connaissez à présent les éléments à observer avec attention afin de distinguer une biche d’un chevreuil, un brocard d’une chevrette, sur une photo comme dans la nature.