500 euros minimum : Eric Lombard annonce un nouveau produit d'épargne pour financer l'effort de défense

Ce placement sera proposé par la banque publique d'investissement, BpiFrance. D'autres fonds, privés cette fois, devraient suivre le mouvement.

Ce placement permettra de devenir "indirectement actionnaire des entreprises du secteur de la défense" (illustration) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Ce seront de bons placements (...) car nous devrons dans la durée augmenter notre effort de défense nationale". Au matin d'une journée de concertation entre gouvernement, investisseurs et entreprises de la défense, le ministre de l'Economie a dévoilé les contours d'un placement qui sera proposé aux Français "qui le souhaitent" pour financer l'effort de défense nationale.

"Des tickets de 500 euros" sur le long terme

"La banque publique d'investissement Bpifrance va lancer un produit : pour 500€, vous pourrez devenir indirectement actionnaire des entreprises du secteur de la défense", a déclaré le ministre de l'Economie et des finances à l'antenne de TF1 , jeudi 20 mars.

"Un nouveau fonds va être créé par Bpifrance : les Français pourront, par des tickets de 500€, placer leur argent sur du long terme", résume t-il. Ce placement lance le mouvement des nouveaux produits tournés vers défense, appelés à se multiplier dans le contexte de réarmement à l'échelle continentale.

"Les grands réseaux bancaires et d'assurance vont mettre à disposition d'autres fonds, purement privés, pour celles et ceux qui le souhaitent", a ainsi précisé le ministre. "Ca s'adresse évidemment à celles et ceux qui ont un peu d'épargne à long terme. C'est pas comme le livret A de l'argent qu'on peut placer et reprendre deux mois après. Mais c'est très important d'associer l'ensemble des Français à cet effort", juge t-il.

Eric Lombard a par ailleurs estimé que les entreprises du secteur de la défense auront besoin "à peu près de 5 milliards d'euros de fonds propres, de capitaux nouveaux" afin de monter en cadence dans le cadre de l'effort national de défense. Alors qu'il réunit ce jour à Bercy avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu des investisseurs et des entreprises de défense, Eric Lombard a précisé le nouveau fonds de BpiFrance serait doté de 450 millions d'euros.