Vous êtes fan d'« Emily in Paris » ? Trois appartements sont à vendre dans l'immeuble de la série

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 13/04/2026 à 14:28

Des biens de prestige sont mis en vente à Paris, pour 20.000 euros le mètre carré. (illustration) (Pignatta / Pixabay)

Diffusée depuis 2020, la série Emily in Paris , portée par Lily Collins, a largement contribué à populariser certains lieux de Paris. La place de l’Estrapade, dans le Ve arrondissement, où se situe l’immeuble fictif de l’héroïne, est ainsi devenue un point d’attraction touristique.

Des prestations haut de gamme

Dans ce bâtiment datant de 1830, trois appartements sont actuellement proposés à la vente, rapporte Le Parisien . Le principal bien, un quatre-pièces de 152 m2 situé au troisième étage, est affiché à 3,8 millions d’euros, soit plus de 20.000 euros/m2. Il est vendu avec un studio de 31 m2, également à ce niveau, aujourd’hui loué. Un troisième lot, un deux-pièces de 40 m2, est proposé à 650.000 euros.

L’appartement principal présente des prestations haut de gamme avec une belle hauteur sous plafond, un parquet point de Hongrie, une vue dégagée sur la place et une exposition ouest. Le studio, dont la cuisine apparaît dans la première saison de la série, et le deux-pièces, aménagé comme une suite d’hôtel, complètent l’ensemble. Les trois lots peuvent être réunis pour former un seul espace.

Des prix élevés en raison du quartier

Selon les professionnels, la notoriété liée à la série attire une clientèle internationale, notamment américaine. Ce coup de projecteur renforce l’attractivité du lieu, sans pour autant expliquer à lui seul les prix élevés. Le quartier était déjà très recherché, en raison de sa proximité avec des institutions comme le Panthéon, la Sorbonne ou le Lycée Henri-IV.

Si certains agents jugent le prix ambitieux, d’autres estiment qu’il correspond à des biens parfaitement rénovés avec vue sur la place. Reste que la fréquentation touristique, liée au succès de la série, peut constituer un léger inconvénient pour les futurs acquéreurs.