Tendances, opportunités, surprises... rendez-vous à Patrimonia !

Swiss Life AM FR sera présent au salon Patrimonia. (crédit : DR)

Les 24 et 25 septembre, retrouvez les équipes de Swiss Life Asset Managers France sur le stand C04 à Patrimonia, le salon incontournable des professionnels du patrimoine. Au programme : des échanges autour des tendances des marchés immobilier et financier, des opportunités à saisir et des solutions d'investissement pour enrichir vos stratégies d'allocation.

Trois bonnes raisons de passer sur le stand C04 :

1. Échanger sur la gestion de la liquidité

Dans un contexte de baisse des taux des comptes à terme et du livret A, les épargnants recherchent des alternatives plus dynamiques pour placer leur liquidité.

Chez Swiss Life Asset Managers France, nous proposons des solutions concrètes, qui allient flexibilité et rendement, telles que :

- SLF (F) Bond ESG 6M : un fonds obligataire court terme, qui, comme son nom l'indique, a un horizon de placement recommandé de 6 mois, avec un faible risque et une gestion prudente et responsable.

- SLF (F) Opportunité High Yield 2028 : un fonds à échéance, offrant visibilité et quête de performance, qui vient de franchir le cap des 500 millions d'euros d'encours.

2. Venir saisir les opportunités du marché immobilier

L'immobilier peut aussi rimer avec performance. Deux solutions illustrent cette dynamique :

- La SCPI Mistral Sélection : lancée en avril 2024, c'est une SCPI européenne, diversifiée, opportuniste et accessible à partir de 180 euros. Pour 2025, Mistral Sélection vise un objectif de distribution supérieur à 7,5%.

- La société civile ESG Tendance Pierre : récemment implantée en Espagne avec l'acquisition d'un hôtel de plein air sur la Costa Dorada, elle affiche à fin août une performance supérieure à 4% depuis le début de l'année.

3. Découvrir notre animation surprise

Cette année, tentez votre chance avec notre roue de la performance : des questions, des défis, des cadeaux, des surprises, et surtout, des idées d'investissement concrètes.

Vous pourrez également rencontrer Julien Hennion, gérant de la SCPI Mistral Sélection, ainsi que Gabriel Crabos, gérant High Yield.

Rendez-vous sur le stand C04 pour faire tourner la roue, échanger, apprendre… et booster vos allocations !