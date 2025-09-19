SCPI : la reprise se confirme

Au premier semestre, la collecte brute, correspondant aux souscriptions réalisées par les porteurs de parts, s'est établie à 2,6 milliards d'euros. (crédit : DR)

Au deuxième trimestre 2025, la collecte nette a atteint son plus haut niveau trimestriel depuis mi-2023, confirmant la reprise du marché.

Le marché des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) se redresse. Au premier semestre, la collecte brute, correspondant aux souscriptions réalisées par les porteurs de parts, s'est établie à 2,6 milliards d'euros, soit une hausse de 29% par rapport au premier semestre 2024, selon les statistiques trimestrielles publiées par l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) et l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF). Sur le seul deuxième trimestre 2025, elle atteint 1,3 milliard d'euros, en progression de 2% par rapport au trimestre précédent et de 10% par rapport au deuxième trimestre 2024.

Les SCPI diversifiées dominent le marché

Plus que jamais, les SCPI diversifiées tirent leur épingle du jeu et confirment leur attractivité. Elles concentrent désormais 72% des souscriptions sur les six premiers mois de l'année, un niveau inédit. A titre de comparaison, elles représentaient 68% de la collecte brute sur l'ensemble de l'année 2024, contre 45% en 2023. Les épargnants et leurs conseillers privilégient ainsi les SCPI positionnées sur différentes typologies d'actifs (bureaux, commerces, immobilier de santé, logistique et locaux d'activité, hôtellerie etc.) plutôt que des SCPI thématiques. Autre preuve du dynamisme de ce marché : 5 nouvelles SCPI ont été lancées au premier semestre, après 18 créations sur l'ensemble de l'année précédente.

Une collecte nette qui progresse

Après prise en compte des retraits, la collecte nette rebondit de 29% au premier semestre pour atteindre 2,16 milliards d'euros, dont 1,11 milliard d'euros au deuxième trimestre. Ce dernier enregistre une hausse de 6% par rapport au premier trimestre et de 23% par rapport au deuxième trimestre 2024. Il s'agit du niveau trimestriel le plus élevé depuis la crise survenue à la mi-2023, marquée par une forte remontée des taux d'intérêt et une dévalorisation de certains actifs immobiliers, traduite notamment par des baisses de prix de parts.

Sur la période, moins de dix SCPI sont en décollecte de janvier à juin (9 exactement), principalement des SCPI de bureaux et quelques SCPI investies principalement dans l'immobilier commercial.

Taux de distribution moyen en hausse

Du côté des performances, le taux de distribution moyen, calculé à partir des prix de référence au 1er janvier 2025, ressort à 2,29% au premier semestre, en amélioration par rapport au premier semestre 2024 (2,25%). 61% des SCPI ont maintenu ou augmenté les dividendes distribués sur la période. Pour celles dont les montants distribués ont diminué, la baisse moyenne s'établit à 14%.

Des prix de parts globalement stables

La majorité des SCPI ont conservé leur prix de part entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025, dans un contexte stabilisation des valeurs d'expertise. 9 SCPI à capital variable ont augmenté leur prix de souscription, tandis que 14 autres l'ont diminué, principalement dans le segment des bureaux. Globalement, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a reculé de 3,7% au premier semestre 2025, avec une baisse de 5% pour les SCPI de bureaux et de 1,8% pour les autres catégories.

