Sabotage de la ligne SNCF Sud-Est : un mystérieux "poème" entretient la piste de l'ultragauche

Si les enquêteurs n'ont pour l'heure pas réussi à mettre la main sur les auteurs des actes de vandalisme ayant entrainé l'annulation de nombreux TGV, les indices liés au mode opératoire ainsi qu'un mystérieux message anonyme orientent les investigations.

L'acte de vandalisme a été commis à quelques encablures de la gare de Valence TGV, entre Lyon et Avignon (illustration) ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La piste d'une action de l'ultragauche est privilégiée mardi par les enquêteurs au lendemain du sabotage de câbles SNCF qui a affecté la ligne à grande vitesse (LGV) Sud-Est, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Mardi matin, le ministre des Transports Philippe Tabarot a affirmé qu'un acte de l'ultragauche était "l'une des pistes", en renvoyant vers les enquêteurs. Dès lundi, une source proche du dossier avait souligné auprès de l'AFP un mode opératoire ressemblant à celui utilisé pour les actes de vandalisme qui avaient visé le réseau ferroviaire quelques heures avant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris fin juillet 2024.

Cette série d'incendies volontaires qui avait paralysé une partie du réseau SNCF avait été alors attribuée par les enquêteurs à l'ultragauche. A ce jour, cette enquête, dirigée par la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée), n'a pas permis de confondre les auteurs.

Un message aux allures de revendication?

En outre, mardi, un message anonyme posté sur une plateforme réputée d'ultragauche, Indymedia Nantes, a fait un lien entre le sabotage des câbles SNCF affectant la ligne LGV Sud-Est et l'incendie, dans la même nuit, tout près de la voie ferrée, d'engins de chantier du groupe de BTP Cheval, éveillant l'intérêt des enquêteurs.

Ce groupe de BTP travaille actuellement sur un échangeur de l'autoroute A7 contesté localement.

Le message posté est intitulé "poème d'une attaque contre Cheval TP et la SNCF" et fait allusion de façon sibylline aux actes de vandalisme de la nuit de dimanche à lundi.

"On pourrait attendre qu'y fasse noir, franchir les clôtures en silence disposer nos bouteilles d'essence, éclairer c'trou de not' vengeance, on pourrait entendre le lend'main 'ah les vandales, ah les vauriens', leurs commentaires ça nous fait rien, l'incendie nous a fait du bien", écrit ainsi son auteur. Interrogée par l'AFP, une seconde source proche du dossier a estimé que cela pouvait s'apparenter à une forme de revendication.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des câbles de fibre optique connectés au réseau ferroviaire ont été incendiés par un ou des inconnus provoquant des annulations ou des perturbations pour une centaine de TGV en cette période de vacances. A peu près concomitamment, un bâtiment de transformation de matériaux, au cœur de la carrière du groupe de BTP dont les limites jouxtent la voie ferrée, ainsi que cinq engins de chantier ont été incendiés, pour un préjudice "estimé à plusieurs millions d'euros" par l'entreprise Cheval.