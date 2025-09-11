 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Point de gestion : ESG Tendances Pierre | Août 2025
information fournie par Swiss Life AM FR 11/09/2025 à 15:25

Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting d'août.

Cet été, ESG Tendances Pierre a renforcé et diversifié son patrimoine avec l'acquisition d'un hôtel de plein air en Espagne.

Situé sur la Costa Dorada, à proximité de Tarragona, une région très prisée des touristes, le camping « Alannia Costa Dorada » bénéficie d'un accès direct à la plage. Il dispose de 242 emplacements dont 136 mobil-homes et offre de nombreux équipements : piscines, restaurants, air de jeux et espace bien-être.

Pour en savoir plus, consultez le reporting complet ici :

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

DECOUVREZ LES SUPPORTS IMMOBILIERS BOURSOBANK

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI, SC / SCI et OPCI via l’assurance-vie, le PERin Matla et le compte titres ordinaire.

Ces produits (ou supports) présentent un risque de perte en capital. Tout investissement doit s’envisager à moyen ou long terme.

Découvrir l'offre

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank