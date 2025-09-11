Point de gestion : ESG Tendances Pierre | Août 2025

Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting d'août.

Cet été, ESG Tendances Pierre a renforcé et diversifié son patrimoine avec l'acquisition d'un hôtel de plein air en Espagne.

Situé sur la Costa Dorada, à proximité de Tarragona, une région très prisée des touristes, le camping « Alannia Costa Dorada » bénéficie d'un accès direct à la plage. Il dispose de 242 emplacements dont 136 mobil-homes et offre de nombreux équipements : piscines, restaurants, air de jeux et espace bien-être.

