L'ex-prince Andrew sous-louait des cottages dans la résidence où lui ne payait pas de loyer

L'ex-prince Andrew, alors non déchu de son titre, après le courinnement du roi Charles III à Londres le 6 mai 2023 ( AFP / Marco BERTORELLO )

L'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, a perçu pendant des années des revenus pour des cottages qu'il sous-louait dans la résidence royale où il vivait lui-même sans payer de loyer, révèle vendredi un rapport du contrôleur des comptes britanniques.

Depuis 2003 et jusqu'à récemment, Andrew Mountbatten-Windsor, déchu de ses titres en 2025 après de nouvelles révélations sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, vivait dans la résidence de Royal Lodge sur le domaine de Windsor, à une trentaine de km à l'ouest de Londres.

Pour occuper cette résidence où il cohabitait avec son ex-épouse Sarah Ferguson, il avait initialement payé une prime d'1 million de livres, et s'était engagé à dépenser 7,5 millions de livres (8,6 millions d'euros) en travaux, en échange d'un bail de 75 ans à un loyer dit symbolique, "mais qui est en réalité de zéro", selon le rapport.

"Trois cottages sur le domaine du Royal Lodge ont été sous‑loués", avec des "revenus issus de cette sous‑location versés à Andrew Mountbatten-Windsor", qui lui-même ne payait pas de loyer pour occuper le manoir principal de 30 pièces, révèle le rapport du National Audit Office sur les modalités d'occupation des résidences de la famille royale.

L'entrée de Royal Lodge, une propriété de 30 pièces et ancienne résidence de l’ex-prince britannique Andrew, à l'ouest de Londres, le 21 février 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

"Nous ne savons pas quel loyer était facturé" pour les cottages en question, précise encore le contrôleur des comptes. Ils sont vacants depuis avril.

L'opacité qui entoure l'usage des résidences royales suscite un débat depuis des années, qui s'est renforcé avec la disgrâce de l'ex-prince Andrew.

La commission parlementaire en charge des comptes publics doit également lancer cette année une enquête sur les propriétés royales.

Andrew est quant à lui sous le coup d'une enquête de police pour "manquement dans l'exercice d'une fonction publique", soupçonné d'avoir transmis des documents économiques confidentiels à Jeffrey Epstein lorsqu'il était émissaire du Royaume-Uni au Commerce entre 2001 et 2011.

Il a été brièvement arrêté en février et la police a perquisitionné Royal Lodge. Il a depuis déménagé sur le domaine privé du roi à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

Le rapport du National Audit Office révèle également que les filles d'Andrew, Beatrice et Eugenie, qui ne sont pas des membres actives de la famille royale, disposent d'appartements dans des palais royaux à Londres, dont le loyer est payé sur les revenus personnels du roi.

De son côté, l'héritier du roi, le prince William, paie plus de 300.000 livres (346.600 euros) de loyer annuel pour occuper la résidence de Forest Lodge à Windsor, où il a emménagé l'an dernier avec la princesse Kate et leurs trois enfants.