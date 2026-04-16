Dans cette commune, rénover son logement peut valoir une réduction de 50 % sur la taxe foncière

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/04/2026 à 15:06

La rénovation énergétique des logements est un enjeu majeur en France. (illustration) (Bluelightpictures / Pixabay)

L'ONG Oxfam estime qu’à l’horizon 2050, l’Île-de-France subira chaque année 13 nuits tropicales à plus de 20 °C et six fois plus de jours à plus de 35 °C. Dans ce contexte, l'organisation a décidé dans un récent rapport de mettre en avant le dispositif lancé par la ville de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) pour inciter les propriétaires à isoler leurs logements. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un abattement de 50 % de la part communale de leur taxe foncière, explique La Marne .

Des critères à respecter

La commune applique cet abattement depuis 2018. L’exonération, qui s’applique pendant trois ans, était auparavant réservée aux logements d’avant 1989, mais le dispositif concerne désormais tous les logements de plus de dix ans.

Plusieurs conditions sont à respecter : l’ancienneté du logement, le type de travaux (isolation thermique, installation de pompes à chaleur, panneaux solaires ou encore ventilation) et un montant minimum. Les travaux doivent représenter au moins 10.000 euros sur un an ou 15.000 euros cumulés sur trois ans. Un renouvellement est possible seulement après dix ans.

Une perte de 500.000 euros pour la ville

Plusieurs centaines de logements ont bénéficié de cet avantage fiscal : 268 en 2023 et 265 en 2024. Pour la ville, le manque à gagner est estimé à environ 500.000 euros depuis 2018. À Collégien, la commune voisine, l’avantage fiscal est de 100 %. Ces deux communes font partie des rares villes à accorder une réduction de la taxe foncière. Seules 450 (sur plus de 34 000) ont fait ce choix en France.

« La rénovation énergétique n’est pas une compétence de la ville. Mais la loi nous donne cette possibilité d’exonération , indique à nos confrères le directeur de cabinet du maire Jean-Paul Michel. On le voit comme une manière d’inciter les propriétaires à faire des travaux ».