CoeurForest 2 poursuit son développement avec l’acquisition de la forêt des Rollats, au coeur du bassin de Vichy

information fournie par Boursorama CP • 16/04/2026 à 10:13

Sogenial Immobilier annonce, pour le compte de son GFI CoeurForest 2, l'acquisition de la forêt des Rollats, un ensemble forestier de 31 hectares situé dans le département de l'Allier, sur les communes de Saint-Rémy-en-Rollat et Espinasse-Vozelle, à proximité immédiate de Vichy.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de diversification et d'ancrage territorial du GFI, qui poursuit le développement d'un patrimoine forestier durable à l'échelle nationale.

Implantée au sein du bassin de Vichy, territoire reconnu pour la richesse de ses ressources hydriques et la qualité de ses paysages forestiers, ces propriétés s'inscrivent dans un environnement naturel structurant où la forêt joue un rôle essentiel dans la préservation des équilibres écologiques. Les sols forestiers contribuent notamment à la filtration naturelle de l'eau et à la protection des nappes, participant ainsi à la qualité environnementale de la région.