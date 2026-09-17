Chambord franchit le cap du million d'euros de dons pour rénover l'aile François Ier

Le château de Chambord, le 22 juillet 2020 dans le Loir-et-Cher ( AFP / Ludovic MARIN )

Le cagnotte lancée par le château de Chambord à destination des Français a franchi le cap du million d'euros de dons pour financer la restauration de l'aile François Ier, qui va pouvoir être sauvée, a annoncé jeudi le domaine national à l'AFP.

"Au lancement de cette campagne, nous envisagions de collecter 100 000 euros en une année. Moins d’un an plus tard, la collecte atteint un million d’euros : l’ampleur et la rapidité de cette mobilisation dépassent toutes les espérances", s'est réjoui auprès de l'AFP Pierre Dubreuil.

Cette cagnotte, lancée en septembre 2025, à travers un appel aux dons auprès des visiteurs, invités à contribuer via la campagne "Chambord a besoin de vous", illustrée par le portrait de François Ier orné d'une larme de sang, et affichée aux entrées du site.

"Nous avons senti que cette campagne touchait le cœur des Français et même au-delà", a ajouté M. Dubreuil. Plus de 5.500 donateurs ont participé.

La collecte a bénéficié d'un dispositif de la loi de finances 2026 qui vise à bonifier cette dynamique auprès du public: une mesure fiscale similaire à celle appliquée pour la rénovation de Notre-Dame de Paris porte la réduction d'impôt à 75% pour les dons en faveur du chantier.

Dans l'aile aménagée à partir de 1539 pour accueillir les appartements particuliers et la salle du conseil de François Ier, aucun visiteur n'a pu pénétrer depuis 2019.

Les modules pédagogiques du premier étage destinés aux scolaires sont pourtant toujours en place, avait constaté l'AFP lors d'un reportage en mars, mais les murs lézardés par les fissures et les gravats au sol en ont rendu l'accès impossible, face à l'imminence du risque.

Au total, 12 millions d'euros ont été réunis, notamment grâce à une dotation du ministère de la Culture, permettant la mise en sécurité, diagnostics et consolidations structurelles indispensables à la préservation de l’intégrité du château

Désormais, le Domaine national de Chambord recherche les fonds nécessaires à la seconde phase du chantier, estimée à 25 millions d’euros, qui permettra au public de visiter l’aile François Ier.