Le plus grand centre de loisirs et de restauration de Paris ouvrira à la Villette mi-2023

Le plus grand centre de loisirs et restauration de Paris ouvrira à la Villette mi-2023 crédit photo : Capture d’écran Instagram @ villup_paris

Le centre commercial Vill’Up, voisin de la Cité des Sciences et de l’Industrie, est en pleine mutation. Les magasins ont fermé pour laisser la place à un nouveau concept axé sur le divertissement. Escape game, chute libre, escalade, théâtre immersif : voici ce qui vous attend.

Centre commercial Vill’Up: une offre de départ ambitieuse

Le centre commercial Vill’Up a ouvert ses portes en 2016 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, dans le quartier de la Villette (19e arrondissement de Paris). Il a été conçu par le groupe Apsys, à qui l’on doit notamment le centre Beaugrenelle (15e). «Vill’Up proposait alors une offre de retailtainment (contraction de «retail», commerce, et «entertainment», divertissement) autour de trois piliers: shopping, food et fun», explique Éléonore Villanueva, directrice marketing et communication d’Apsys. Le site de 25.000 mètres carrés combinait une large sélection de boutiques ouvertes 7 jours sur 7 et une offre originale de loisirs.

Cinq ans plus tard, le bilan est mitigé: «Le complexe cinéma de Pathé est sans doute le plus abouti de la capitale, et le simulateur de chute libre que nous avons installé sur place est un véritable succès, mais du côté des commerces cela n’a jamais vraiment fonctionné», admet Maurice Bansay, fondateur du groupe Apsys. La foncière entreprend alors de repenser le site pour lui donner un nouveau souffle. Tous les commerces ferment fin 2021 pour permettre aux travaux de débuter.

La métamorphose de Vill’Up en «food and leisure market»

Le nouveau concept s’articulera autour de deux axes: les loisirs et la restauration. Objectif de ce «repositionnement»: créer le plus grand «food and leisure market» de Paris. 3.500 mètres carrés seront consacrés au «food hall», complétés par une grande terrasse extérieure. Le site proposera également une programmation événementielle, avec l’organisation de concerts. De quoi «toucher une cible multigénérationnelle» selon Apsys.

Le multiplexe Pathé, qui compte 16 salles dont une salle IMAX, reste ouvert, tout comme le simulateur de chute libre indoor iFly. Accessible dès l’âge de 5 ans, cet impressionnant cylindre vitré de 14 mètres n’est rien de moins que la plus haute soufflerie sportive du monde. À la clé, les sensations d’un saut à 4.000 mètres d’altitude, en toute sécurité.

Si le groupe Apsys refuse de dévoiler tous les détails de son projet, on sait d’ores et déjà que les commerces traditionnels laisseront la place à un bowling, un complexe d’escalade et un théâtre immersif. Le site accueillera par ailleurs le plus grand escape game de France (3.000 mètres carrés), consacré à Batman . Réalisé par le studio de création Dama Dreams (déjà à l’origine d’un escape game inspiré de la série Le Bureau des légendes ), Batman Gotham City Adventures plongera le public dans un univers ultraréaliste où il interagira avec de vrais comédiens.

Ouverture prévue au deuxième trimestre 2023.

À lire aussi :

Découvrez le Campus Avengers à Disneyland Paris

Idée week-end: visitez le château de Monte-Cristo à 1h de Paris

Passez une nuit étoilée dans l’un des hôtels du millionnaire français Didier Ferré

Louis Vuitton est la marque française la plus valorisée