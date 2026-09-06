Présidentielle : ce qu'il faut retenir de la journée de dimanche

La ministre Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, le 31 août 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Bruno Retailleau se maintiendra "jusqu'à la victoire", Maud Bregeon veut un ralliement "le plus tôt possible"... Entre appel à une primaire élargie signé François Bayrou et candidature attendue de Fabien Roussel, voilà ce qu'il faut retenir de la journée de campagne présidentielle dimanche :

. Bregeon veut accélérer le rapprochement

Soutien officiel de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, la porte-parole du gouvernement a fait part de son impatience à voir les candidats de la droite et du centre se réunir autour du patron d'Horizons.

Gabriel Attal, scrétaire général de Renaissance et candidat à la présidentielle de 2027, lors d'une visite à la braderie de Lille, le 5 septembre 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

"On ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps", il faut se rassembler "le plus tôt possible", a exhorté la ministre, appelant au ralliement de Gabriel Attal (Renaissance) et Bruno Retailleau (LR) derrière le maire du Havre pour éviter un second tour LFI/RN.

"J'aimerais que, très rapidement, on ait un candidat unique", a-t-elle insisté dans l'émission Le Grand Jury RTL/Ouest-France/Public Sénat/M6.

Edouard Philippe est à ce stade le mieux placé du socle commun pour accéder au second tour: il est crédité de 14,5% d'intentions de vote contre 7,5% à M. Attal et 6% à M. Retailleau dans un sondage Ipsos/BVA pour le Parisien samedi, dans une configuration où tous les trois seraient sur la ligne de départ. Marine Le Pen est loin devant (34%).

. Retailleau y croit

Malgré son score, Bruno Retailleau n'en démord pas, il ne se rangera pas derrière les candidats du camp présidentiel.

Bruno Retailleau, président des Républicains (LR) et candidat àla présidentielle de 2027, le 31 août 2026 à Boulogne-Billancourt, près de Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

"J'irai jusqu'à la victoire. Et je pense vraiment que cette victoire, elle est à portée de main", a lancé le président des Républicains sur BFMTV.

Multipliant les attaques contre le Rassemblement national, "parti girouette" taxé "d'amateurisme", le sénateur de Vendée a appelé les électeurs du RN à le soutenir, se plaçant comme le "candidat de la radicalité sérieuse".

. Bayrou veut élargir

Le patron du MoDem et ex-Premier ministre François Bayrou, lui, ne paraît pas très emballé par le trio Philippe, Attal, Retailleau. Sur Europe 1 et CNews, il propose un "tour préliminaire" élargi, allant "de tous ceux qui refusent l'alliance" avec Jean-Luc Mélenchon "à tous ceux qui refusent l'alliance" avec Marine Le Pen.

François Bayrou, patron du Modem, le 12 mars 2026 à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / GAIZKA IROZ )

"Il faut organiser une compétition loyale entre tous ceux qui partagent l'impératif d'écarter les extrêmes", une confrontation sur "deux mois" et après, "on vote".

Quant aux participants éventuels à cette compétition ? Ils pourraient aller de Bernard Cazeneuve à David Lisnard, a listé M. Bayrou, citant aussi Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, Thierry Breton, Jean-Louis Borloo. Mais pas Sarah Knafo (Reconquête).

Quant à Raphaël Glucksmann, candidat à la primaire du pôle socialiste, il "aurait pu en être s'il n'avait pas fait le choix d'aller avec le PS", selon François Bayrou.

. Roussel bientôt candidat

Un candidat de plus sur la ligne de départ à gauche ? Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, est invité dimanche soir du JT de TF1 à 20H.

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), le 22 août 2026 à Toulouse, en Haute-Garonne ( AFP / Matthieu RONDEL )

Au grand dam de certains élus de son parti et de La France insoumise, qui l'accuse d'avoir empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour en 2022, le maire de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) devrait y officialiser sa candidature pour 2027, après un vote des adhérents PCF.

En 2022, il n'avait récolté que 2,28% des suffrages au premier tour. Dans l'enquête Ipsos/BVA de samedi, il obtient entre 2,5% et 3,5% des intentions de vote.