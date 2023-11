Zurich et Singapour : villes les plus chères du monde, Paris à la 7e place

Genève et New York occupent la 3e marche du podium, ex æquo.

1. La vieille ville de Zurich (Suisse), le 18 mars 2023. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Dans un contexte de hausse des prix toujours vive, Zurich et Singapour (ex æquo) sont les villes les plus chères au monde, juste devant Genève et New York, selon un classement publié par la cellule de recherche de l'hebdomadaire britannique The Economist , jeudi 30 novembre.

1. Le pont Helix surplombant la ville de Singapour, le 22 novembre 2023. ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Les prix ont augmenté en moyenne de 7,4% sur un an dans les 173 villes étudiées, soit un léger ralentissement par rapport à l'inflation de 8,1% enregistrée en 2022 - un record.

3. Le centre-ville de Genève (Suisse) le 6 mai 2022. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

"La crise du coût de la vie est loin d'être terminée et les niveaux de prix restent largement au-dessus des tendances historiques", relève Upasana Dutt, responsable de l'étude de la Economist Intelligence Unit (EIU), qui se fonde sur le prix de 200 produits et services.

3. Le sapin de Noël du Rockefeller Center à New York (États-Unis), le 29 novembre 2023. ( AFP / ANGELA WEISS )

Mais "nous prévoyons une poursuite de la décélération de l'inflation en 2024", en raison de l'effet des hausses de taux d'intérêt décidées par les banques centrales pour lutter contre l'augmentation des prix.

5. Le port de Victoria à Hong Kong, le 4 juillet 2023. ( AFP / ISAAC LAWRENCE )

Zurich détrône New York, qui figurait en tête du classement l'an dernier, au côté de Singapour.

6. L'horizon du centre-ville de Los Angeles (États-Unis), le 16 août 2020. ( AFP / APU GOMES )

L'Europe compte quatre villes parmi le top 10, en raison d'une inflation toujours élevée dans l'alimentaire et l'habillement, ainsi que grâce à l'appréciation de l'euro face au dollar.

7. Des gens se promènent dans le jardin des Tuileries à Paris, le 29 novembre 2023. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Ce classement est réalisé en dollars et donc après conversion des devises des différents pays en billets verts. Une hausse de l'euro face au dollar se traduit mécaniquement par des prix plus élevés dans la zone euro, ce qui fait monter les villes du vieux continent dans le classement.

8. Vue de Copenhague (Danemark) depuis la tour Maersk, le 28 septembre 2023. ( Ritzau Scanpix / IDA MARIE ODGAARD )

Outre Zurich, Genève pointe à la 3e place (à égalité avec New York). Paris arrive 7e (deux places gagnées), devant Copenhague qui est 8e, ex æquo avec Tel Aviv, qui était en tête du classement en 2021. En revanche, les villes américaines reculent, à l'image de Los Angeles (6e) et San Francisco (10e).

8. Des baigneurs à la plage de Tel Aviv (Israël) le 17 juin 2023. ( AFP / JEWEL SAMAD )

La plus forte baisse au sein du classement concerne les villes russes de Moscou (142e) et Saint-Pétersbourg (147e), en raison d'un affaiblissement du rouble, découlant des sanctions décidées après l'invasion de l'Ukraine.

10. Le Golden Gate Bridge de San Francisco (États-Unis) le 20 décembre 2006. ( AFP / GABRIEL BOUYS )

La ville la moins chère du monde est Damas, juste derrière Téhéran, avant-dernière du classement.