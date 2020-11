Zouari, le nouvel allié du duo Niel-Pigasse

Eh oui, il n'avait pas tombé la cravate. Ses petits camarades le lui ont fait remarquer, sur le ton de la boutade. Mais, que voulez-vous, Moez-Alexandre Zouari a beau être un spécialiste d'un secteur très terre à terre, celui de la distribution alimentaire, il tient à avoir de l'allure. Surtout quand il s'agit d'annoncer, lundi 30 novembre, lors d'une conférence de presse organisée en visioconférence,aux côtés de l'entrepreneur dans les télécoms Xavier Niel et du banquier Matthieu Pigasse, la naissance de son dernier bébé. Son petit nom : 2MXOrganic, un nouveau véhicule d'investissement. Ensemble, les trois hommes espèrent s'offrir une place sur le marché du sain, du responsable, du bio.

Moez-Alexandre Zouari est aux manettes de ce projet, qui vise à injecter entre 1,5 et 2 milliards d'euros dans un distributeur ou un industriel l'année prochaine. Il promet d'y consacrer 50 % de son temps. Pas mal. Car, en vérité, il est quelque peu occupé par ses autres affaires. Zouari n'est autre que l'actionnaire de référence du réseau Picard et de plus de 200 magasins affiliés au groupe Casino. Avec autant de biens dans son panier, il figure à la 144e place du classement annuel des fortunes de France de nos confrères du magazine Challenges.

Fidèle du groupe Casino

Ce discret quadra est dans le métier depuis 1998 ; il a grossi, grossi, avec l'aide précieuse de son épouse Soraya. Le couple a débuté en

