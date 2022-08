Zoom sur les nouvelles opportunités d’investissement qui sont apparues après les fortes baisses enregistrées sur certaines valeurs dites de Croissance

Flash info ODDO BHF METROPOLE Gestion Juillet 2022

Dans ce nouveau Fund Insight mensuel METROPOLE Gestion, nous évoquerons les nouvelles opportunités d'investissement qui sont apparues après les fortes baisses enregistrées sur certaines valeurs dites de Croissance. L'occasion d'illustrer notre approche de la recherche de décotes sous l'angle de la Valeur Industrielle des entreprises.

Quelques opportunités de décotes après la forte baisse des valeurs dites « Growth »

Le décrochage brutal des taux d'intérêts à long terme observé à partir de 2014 a engendré une inflation inédite des multiples de valorisation sur une partie de la cote européenne. Les secteurs peu cycliques ou prometteurs du point de vue des perspectives de croissance, i.e. des secteurs se prêtant bien à un exercice de valorisation par actualisation des flux futurs (Discounted Cash-Flow, DCF), ont particulièrement bénéficié de ce mouvement. De nombreuses valeurs ont ainsi vu, au cours de ces derniers années, leurs multiples de valorisation exploser à la hausse sous le simple effet de la baisse des taux d'actualisation utilisés pour les évaluer. Le plus souvent en total déconnexion avec leurs fondamentaux, les multiples de valorisation de ces entreprises ont atteint un paroxysme au moment de l'éclatement de la crise sanitaire. Mais à l'instar de nombreux actifs à duration longue, ce pan de la cote, très représenté dans les indices « Growth », a particulièrement souffert depuis le début de l'année dans un contexte marqué par le retour de l'inflation et une forte remontée des taux d'intérêts à long terme. Le PER du MSCI Europe Growth accuse ainsi un recul marqué passant de 26x en début d'année à 20x à fin mai. Une compression de multiple impressionnante mais dont le niveau représente toujours 125% de la moyenne de long terme de cet indice. Si la grande majorité des sociétés appartenant à ce segment n'ont donc pas encore gommé leurs excès de valorisation, certaines d'entre elles affichent cependant des décotes attrayantes.

Utiliser une approche de valorisation industrielle ouvre un gisement d'opportunités d'investissement inédit

Il serait erroné d'évaluer les opportunités d'investissement d'un gérant « Value » uniquement à partir des critères de valorisation retenus pour la construction des indices « Value ». Notre approche, basée sur une valorisation industrielle des entreprises, ouvre un spectre beaucoup plus large et nous conduit parfois à investir dans des sociétés traditionnellement considérées comme des valeurs de Croissance. Nous estimons pour notre part qu'il n'existe pas de sociétés qui revêtiraient de manière structurelle les caractéristiques d'une valeur « Growth » ou « Value ». Toute société, au cours de son histoire boursière, peut basculer dans l'une ou l'autre de ces catégories.

Les valeurs de Luxe sont de ce point de vue un bon exemple

Secteur par nature associé à la Croissance, les entreprises de Luxe émergent peu dans l'esprit collectif comme de possibles opportunités d'investissement pour un gérant Value.

S'il faut reconnaître que celles-ci ont été peu nombreuses au cours de ces dernières décennies, ces opportunités ont néanmoins existé : en 2008, au moment de la Grande Crise Financière ou encore en 2014 au moment de l'instauration des mesures anti-corruption en Chine. Ces aléas de court terme ne remettaient en rien en cause la rentabilité structurelle de ces groupes mais en introduisant des craintes de ralentissement de l'activité, ils ont participé à effacer les primes de croissance qui leur étaient à l'époque conféré. Les annonces de confinement prises par la Chine au cours de ces derniers mois face à la résurgence de la COVID et plus récemment les craintes de récession mondiales ont eu les mêmes effets sur la valorisation de ces groupes et ouvrent une nouvelle fenêtre d'opportunités d'investissement.

Le titre Kering a ainsi fait son entrée dans nos portefeuilles. En l'espace de quelques mois, son PER 12 mois est passé de 25x à 14x(1).

Son multiple de Valeur d'Entreprise/ Chiffres d'affaires a fortement passant de 5,5x à 3x(2). Même en intégrant un scénario de récession, ce multiple resterait en deçà de la valorisation industrielle d'un groupe de luxe qui se situe à plus de 4x le chiffre d'affaires(3).

Cette approche par la valorisation industrielle nous a permis de réaliser des investissements sur plusieurs sociétés du secteur du Luxe en 2009 et 2014 qui se sont révélés très positifs.

S'extraire des aléas de court terme et de la volatilité des marchés en maintenant un processus de gestion rigoureux ouvre un gisement d'opportunités d'investissement inédit qui permet de construire les performances de long terme.

PER MSCI EUROPE GROWTH : Source Bloomberg - 31/05/2022 I (1) Source : Bloomberg

(2) Source : Bloomberg I (3) Source : METROPOLE Gestion – Base interne Fusions Aquisitions

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.

