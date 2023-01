Zone euro : une inflation qui va durer

Le 15 décembre dernier, la BCE présidée par Christine Lagarde, a annoncé un nouveau relèvement de ses taux directeurs, cette fois de 50 points de base. (© AFP)

La Banque centrale européenne ne cesse de réviser ses prévisions et a durci son discours. Des facteurs structurels de hausse des prix sont en place.

Que nous réserve la Banque centrale européenne (BCE) pour la nouvelle année ? Les professionnels l’abordent avec inquiétude, après deux ans marqués par une montée inexorable de l’inflation, à laquelle la BCE a sans doute tardé à réagir (voir Le Revenu n° 1709).

Le processus de resserrement monétaire, entamé le 21 juillet 2022, a été accompagné d’un discours qui n’a cessé de se durcir au fil des mois. Ce fut encore le cas le 15 décembre dernier : si le relèvement des taux directeurs a été limité, comme prévu, à 50 points de base (contre 75 précédemment), le marché a été surpris par l’annonce d’une conduite plus agressive à venir, c’est-à-dire de niveaux de taux plus élevés encore plus longtemps que prévu.

Une perspective qui s’appuie sur les changements de prévisions économiques de l’institut d’émission, notamment en ce qui concerne le rythme de l’inflation, largement revue à la hausse. En bref, la BCE ne se fie pas aux premiers signes de son ralentissement et estime que la hausse des prix ne devrait finalement revenir à son objectif que vers 2025.

Un problème de crédibilité

«La question de la vraie nature de l’inflation n’est pas complètement tranchée au sein de la BCE», indique Paola Monperrus-Veroni, économiste au Crédit Agricole. Certains membres de son directoire estiment qu’elle est due principalement à un choc d’offre, tandis