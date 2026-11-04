Zone euro/PMI: La croissance économique a ralenti en octobre, au plus bas depuis quatre mois

Un homme travaille sur un chantier de construction à Munich

La croissance économique en zone euro ‌a fortement ralenti en octobre sous l'effet d'une demande en situation de quasi-stagnation, tandis que la hausse ​des coûts pèse sur les entreprises et que la confiance a atteint son plus bas niveau en cinq mois, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice composite définitif des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé ​par S&P Global, est ressorti à 51,7 en octobre, au plus bas depuis quatre mois, contre une estimation "flash" de 51,9 et un ​chiffre de 53,1 en septembre.

La barre des 50 sépare ⁠croissance et contraction de l'activité.

"Les données de l'enquête PMI d'octobre indiquent que l'économie de la ‌zone euro progresse à un rythme respectable, bien que peu enthousiasmant, de 0,3% en ce début de quatrième trimestre, s'appuyant sur les solides performances observées tout au ​long du troisième trimestre" commente Chris ‌Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles commandes n'ont que ⁠très légèrement augmenté en octobre, marquant un net ralentissement après trois mois de croissance plus soutenue, la demande de services ayant légèrement reculé. Les commandes à l'exportation ont globalement augmenté pour le troisième ⁠mois consécutif, mais leur ‌rythme a également ralenti. La production, tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, ⁠a progressé à un rythme plus lent, ce qui laisse entrevoir un ralentissement généralisé.

L'emploi a légèrement ‌reculé sous l'effet de la baisse observée dans les entreprises de services.

Les pressions sur ⁠les coûts se sont intensifiées, l'inflation des prix des intrants atteignant son ⁠plus haut niveau en cinq ‌mois. Les entreprises ont fortement augmenté leurs tarifs, mais dans une ampleur moins marquée qu'en septembre.

"De nouvelles ​pressions à la hausse sur les prix ont ‌été signalées en octobre, principalement liées à la hausse des prix de l'énergie, qui pèsent sur le budget des consommateurs et ​n'incitent pas à la dépense" a déclaré Chris Williamson.

La confiance des entreprises s'est dégradée pour le troisième mois consécutif, restant à un rythme inférieur à sa moyenne à long terme.

La France ⁠a affiché les plus mauvais résultats, retombant en contraction après une brève reprise en septembre. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande ont poursuivi leur croissance, mais à un rythme plus lent.

L'indice PMI des seuls services de la zone euro, qui alimente l'indice composite, a reculé à 51,4, tombant à son plus bas niveau depuis quatre mois, après une hausse à 53,0 en septembre.

(Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude ​Chendjou, édité par Augustin Turpin)