Zone euro: Les prix à la production augmentent plus que prévu en juillet
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 13:38

Vue générale d'une chaîne de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine, à Rastatt, en Allemagne



(Reuters) -Les prix à la production en zone euro ont augmenté plus que prévu en juillet sur un mois, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont progressé de 0,4% en juillet d'un mois sur l'autre, après une hausse de 0,8% en juin. Sur un an, la hausse a atteint 0,2% après +0,6% en juin.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois de juillet sur une progression des prix de 0,2% d'un mois sur l'autre et sur une hausse de 0,1% en rythme annuel.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

