Zone euro: l'inflation de mars revue en hausse, à 2,6%

L'inflation dans la zone euro au mois de mars a été révisée en hausse, à 2,6% sur un an contre 2,5% initialement annoncé, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis juillet 2024, selon une nouvelle estimation d'Eurostat publiée jeudi.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Il s'agit d'une forte progression par rapport à février, où l'inflation ressortait à 1,9%, les prix ayant été tirés à la hausse le mois dernier par le conflit au Moyen-Orient et l'envolée du pétrole et du gaz.

D'après la nouvelle estimation d'Eurostat, les prix de l'énergie ont grimpé de 5,1% dans la zone euro en mars par rapport à un an plus tôt.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les biens les plus volatils, dont l'énergie et l'alimentation, a au contraire légèrement ralenti à 2,3% sur un an (-0,1 point).

Par ailleurs, dans l'ensemble de l'Union européenne, l'inflation a atteint 2,8% sur un an en mars, en hausse de 0,7 point.

Les taux les plus élevés ont été enregistrés en Roumanie (9% sur un an), ainsi qu'en Croatie (4,6%) et en Lituanie, d'après le service de statistiques européen. A l'inverse, l'inflation la plus basse a été constatée au Danemark (1%).

Le conflit au Moyen-Orient déclenché fin février par les frappes israélo-américaines contre l'Iran a entraîné une envolée des prix du pétrole et du gaz, avec d'importantes répercussions pour les entreprises et les consommateurs en Europe et en Asie, largement dépendants du Moyen-Orient pour leur approvisionnement en énergies fossiles.

Dans ce contexte dégradé, les économistes jugent possible un relèvement dans les prochains mois des taux directeurs de la Banque centrale européenne, qui cherche à contenir l'inflation à 2%, son objectif officiel.

Son principal taux directeur est resté fixé à 2% depuis juin 2025.