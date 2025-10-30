 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: croissance de 0,2% au 3e trimestre, meilleure qu'attendue
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2025 à 12:11

La croissance du PIB en zone euro a atteint 0,2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, une performance meilleure qu'attendue, en partie due au bon chiffre de la croissance française, a indiqué jeudi Eurostat.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le consensus des analystes de FactSet and Bloomberg s'attendait à un chiffre inférieur (0,1%).

Sur un an, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,3% dans les 20 pays de la zone euro et 1,5% dans toute l'Union européenne, selon l'office des statistiques de l'UE.

C'est en Suède que la croissance a été la plus forte (+1,1%), mais la France a surpris positivement, en dépit de son instabilité politique, avec un chiffre de +0,5%, qui la place dans le peloton de tête avec l'Espagne (0,6%), loin devant l'Allemagne et l'Italie où la croissance a été nulle (0,0%). Le Portugal fait également bonne figure avec +0,8% au troisième trimestre.

Cette première estimation de la croissance dans la zone euro intervient quelques heures avant une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle, elle devrait maintenir ses taux inchangés, selon les analystes.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du village libanais de al-Jarmak après une frappe israélienne, le 30 octobre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Incursion israélienne dans le sud du Liban, un employé municipal tué
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:24 

    L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. Israël a affirmé que ... Lire la suite

  • Le ministère avait mis en avant des mouvements "illicites" d'animaux probablement à l'origine de la diffusion de la maladie hors de la Savoie et la Haute-Savoie. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )
    Dermatose: les exportations de jeunes bovins vont reprendre
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:21 

    Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans ... Lire la suite

  • Le leader du parti D66 Rob Jetten célèbre le résultat des législatives au siège de la formation à Leiden le 29 octobre 2025 ( ANP / Robin Utrecht )
    Élections aux Pays-Bas: duel très serré entre l'extrême droite et le centre
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:19 

    L'issue des élections législatives aux Pays-Bas était encore très incertaine jeudi, quelques milliers de voix seulement séparant le parti d'extrême droite de Geert Wilders et un parti centriste pro-européen. Après le décompte de 99,7 % des votes, le Parti de la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.10.2025 12:15 

    (Actualisé avec Nvidia, Starbucks, Chipotle, Restaurant Brands, Metsera, Eli Lilly, Biogen, Merck, Cigna, Mastercard, E-Bay et contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank