Zone euro: croissance de 0,2% au 3e trimestre, meilleure qu'attendue

La croissance du PIB en zone euro a atteint 0,2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, une performance meilleure qu'attendue, en partie due au bon chiffre de la croissance française, a indiqué jeudi Eurostat.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le consensus des analystes de FactSet and Bloomberg s'attendait à un chiffre inférieur (0,1%).

Sur un an, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,3% dans les 20 pays de la zone euro et 1,5% dans toute l'Union européenne, selon l'office des statistiques de l'UE.

C'est en Suède que la croissance a été la plus forte (+1,1%), mais la France a surpris positivement, en dépit de son instabilité politique, avec un chiffre de +0,5%, qui la place dans le peloton de tête avec l'Espagne (0,6%), loin devant l'Allemagne et l'Italie où la croissance a été nulle (0,0%). Le Portugal fait également bonne figure avec +0,8% au troisième trimestre.

Cette première estimation de la croissance dans la zone euro intervient quelques heures avant une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle, elle devrait maintenir ses taux inchangés, selon les analystes.