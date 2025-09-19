information fournie par Boursorama avec AFP • 19/09/2025 à 11:30

Zijin Gold espère lever 2,7 mds EUR avec son entrée en Bourse à Hong Kong

( AFP / PETER PARKS )

L'entreprise minière chinoise Zijin Gold International cherche à lever 2,7 milliards d'euros, selon un prospectus diffusé vendredi avant son entrée en Bourse à Hong Kong, que la société souhaite faire figurer parmi les plus importantes de l'année.

Cette opération doit survenir au moment où les prix de l'or atteignent des niveaux record, la demande de ce métal précieux connaissant un regain d'intérêt face aux volatilités des marchés.

Zijin Gold propose quelque 349 millions d'actions pour 71,59 dollars de Hong Kong (7,82 euros) et souhaite lever quelque 25 milliards de dollars hongkongais. L'introduction en Bourse doit avoir lieu le 29 septembre.

La société est possédée en totalité par Zijin Mining, l'un des plus grands groupes mondiaux dans le secteur de l'or. Il comptait une trentaine de programmes miniers dans 17 pays du monde en décembre 2024.

Zijin Gold détient une participation dans huit mines de riches régions aurifères d'Asie centrale, d'Amérique du Sud, d'Océanie et d'Afrique, affirme l'entreprise.

Les fonds récoltés à l'occasion de l'introduction en Bourse seront utilisés pour finaliser l'acquisition d'une mine d'or au Kazakhstan et pour mettre à niveau les mines existantes pendant les cinq prochaines années.

Selon le prospectus, des investisseurs ont déjà souscrit pour quelque 1,4 milliards d'euros d'actions.

En mai, le géant des batteries électriques CATL avait procédé à une entrée en bourse tonitruante, avec quelque 117,9 millions d'actions proposées pour un total de 3,5 milliards d'euros, la plus importante "IPO" de l'année jusqu'à présent.

Le constructeur automobile chinois Chery cherche aussi à lever 1 milliard d'euros à la Bourse de Hong Kong en septembre.

Hong Kong a connu une baisse constante des nouvelles introductions après un tour de vis réglementaire de Pékin à partir de 2020, qui a conduit plusieurs méga-entreprises de Chine continentale à suspendre leurs projets.

Mais des experts s'attendent à un rebond en 2025, les entreprises chinoises étant de plus en plus nombreuses à vouloir accroître leur capital d'origine étrangère via Hong Kong, sur fond de tensions géopolitiques mondiales.