Zelensky vante l'expérience de l'Ukraine en matière de drones et discute production avec les Pays-Bas

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche avoir discuté production d'armements avec le Premier ministre néerlandais Rob Jetten et vanté l'expérience de l'Ukraine en matière de défense contre les drones de fabrication iranienne utilisés par la Russie.

"Il est important que nous produisions des armes conjointement avec les Pays-Bas – et nous allons certainement poursuivre et développer cette collaboration", a-t-il écrit dans un message sur X, ajoutant avoir discuté investissements et volumes de production.

Ces derniers mois, l'Ukraine a intensifié ses efforts de production d'armements conjointe avec les pays européens et ouvert plusieurs usines de fabrication de drones.

Alors que l'Iran utilise des drones contre les alliés des États-Unis dans le Golfe et au-delà en réponse aux frappes israélo-américaines, l'Ukraine espère que la crise au Moyen-Orient renforcera son influence auprès de ses alliés grâce à l'expertise acquise lors des quatre années de guerre contre la Russie.

Kyiv possède une expérience unique en matière de lutte contre les drones que l'Iran utilise dans ses attaques contre les pays du Moyen-Orient, a fait valoir le président ukrainien.

L'Ukraine est selon lui prête à vendre les drones intercepteurs qui ne sont pas utilisés par l'armée ukrainienne et un premier groupe d'instructeurs militaires ukrainiens se rendra au Moyen-Orient lundi.

"Ils arrivent avec les moyens d'apporter leur aide", a dit Volodimir Zelensky, ajoutant que l'Ukraine fournirait l'expertise et l'expérience nécessaires pour se défendre contre les drones et missiles de croisière de type "Shahed".

Les fabricants ukrainiens de drones peu onéreux conçus pour neutraliser les véhicules aériens sans pilote ont dit être en mesure d'exporter de grandes quantités de pièces.

