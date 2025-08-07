Zelensky sonde l'Europe après les échanges entre la Russie et les USA

(Actualisé avec entretiens avec Macron et Von der Leyen)

Volodimir Zelensky s'est entretenu jeudi avec plusieurs dirigeants européens, au lendemain de la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.

Le président ukrainien s'est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, des discussions destinées à "réaliser de réels progrès sur la voie de la paix et garantir l'indépendance de l'Ukraine en toutes circonstances", a affirmé le dirigeant ukrainien.

Ces discussions interviennent alors que le Kremlin a fait savoir ce jeudi qu'un accord avait été trouvé pour une rencontre la semaine prochaine entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

Donald Trump a adressé à la Russie un ultimatum qui expire ce vendredi pour mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine, menaçant Moscou de nouvelles sanctions et d'imposer des droits de douane de 100% aux pays qui achètent son pétrole.

A l'issue de son entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, Volodimir Zelensky a indiqué avoir discuté avec le président français de l'entretien qu'il a eu mardi avec Donald Trump.

"Nous coordonnons nos positions et nous sommes également convaincus de la nécessité d'une vision européenne commune sur les questions de sécurité clés pour l'Europe", a affirmé Volodimir Zelensky sur X.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a indiqué pour sa part avoir discuté avec Volodimir Zelensky "des développements des derniers jours" dans le conflit en Ukraine qui dure depuis février 2022.

"Nous avons discuté des prochaines étapes vers un accord de paix négocié, de l'adhésion future de l'Ukraine à l'Union européenne et de sa reconstruction", a-t-elle ajouté sur X.

Plus tôt dans la journée, Volodimir Zelensky s'est entretenu avec le chancelier allemand Friedrich Merz, qui lui a réaffirmé son soutien.

"Les deux parties sont convenues de maintenir un contact étroit entre les partenaires européens et les Etats-Unis", a déclaré un porte-parole de la chancellerie allemande dans un communiqué.

Après son appel avec le dirigeant allemand, Volodimir Zelensky a pour sa part déclaré que l'Europe devait participer au processus de pays entre la Russie et l'Ukraine.

"L'Ukraine n'a pas peur des réunions et espère la même attitude courageuse de la part de la Russie", a déclaré le président ukrainien.

(Rédigé par Anastasiia Malenko; version française Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)