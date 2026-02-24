 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky salue la résistance ukrainienne quatre ans après l'invasion russe
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 07:50

Volodimir Zelensky a salué mardi l'endurance et la résistance de son peuple face à Moscou dans un message vidéo diffusé à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe.

"Cela fait exactement quatre ans que [le président russe Vladimir] Poutine était censé prendre Kyiv en trois jours. Cela en dit long sur notre résistance, sur la façon dont l'Ukraine s'est battue sans relâche. Derrière ces mots, il y a des millions de nos compatriotes, un courage immense, un travail acharné, une endurance à toute épreuve", a déclaré le président ukrainien.

"Nous avons défendu notre indépendance. Nous n'avons pas perdu notre souveraineté. [Le président russe Vladimir] Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas brisé le peuple ukrainien. Il n'a pas gagné cette guerre. Nous avons préservé l'Ukraine et nous ferons tout pour instaurer la paix et la justice", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Pavel Polityuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank