Zelensky salue la résistance ukrainienne quatre ans après l'invasion russe

Volodimir Zelensky a salué mardi l'endurance et la résistance de son peuple face à Moscou dans un message vidéo diffusé à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe.

"Cela fait exactement quatre ans que [le président russe Vladimir] Poutine était censé prendre Kyiv en trois jours. Cela en dit long sur notre résistance, sur la façon dont l'Ukraine s'est battue sans relâche. Derrière ces mots, il y a des millions de nos compatriotes, un courage immense, un travail acharné, une endurance à toute épreuve", a déclaré le président ukrainien.

"Nous avons défendu notre indépendance. Nous n'avons pas perdu notre souveraineté. [Le président russe Vladimir] Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas brisé le peuple ukrainien. Il n'a pas gagné cette guerre. Nous avons préservé l'Ukraine et nous ferons tout pour instaurer la paix et la justice", a-t-il ajouté.

