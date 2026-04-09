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Zelensky rencontre la minorité hongroise en Ukraine, à la veille d'élections cruciales en Hongrie
information fournie par AFP 09/04/2026 à 22:30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Boutcha, en Ukraine, le 31 mars 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Boutcha, en Ukraine, le 31 mars 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi avoir rencontré des membres de la minorité magyarophone dans la région ukrainienne de Transcarpatie, une démarche très symbolique avant les législatives en Hongrie, un pays proche de Moscou qui bloque un prêt de l'UE à Kiev.

"Ici en Transcarpatie, une rencontre s'est déroulée avec notre communauté ukraino-hongroise. Il est important que toutes les communautés en Ukraine reçoivent de l'attention et du respect", a déclaré M. Zelensky sur Telegram.

Il a notamment remercié la minorité magyarophone pour "son aide dans la défense" de l'Ukraine, qui lutte depuis plus de quatre ans face à l'offensive massive des forces russes.

Il a aussi salué "le fait que toutes nos communautés — et la hongroise en particulier — apportent leur soutien aux personnes déplacées et aux entreprises relocalisées".

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a réagi sur X en dénonçant une "mise en scène politique" du chef de l'Etat ukrainien, qui "devrait mieux" mettre immédiatement fin "aux conscriptions forcées et aux chasses à l’homme dans les rues et rétablir les droits des minorités de la communauté hongroise, restreints depuis 2015".

En mars, le président russe Vladimir Poutine a ordonné la libération de deux combattants ayant la double nationalité ukrainienne et hongroise faits prisonniers par les Russes sur le front en Ukraine, dans un nouveau signe de proximité entre le Kremlin et Budapest.

La région occidentale de Transcarpatie, située aux confins de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, se trouve à plus de 1.000 km du front.

La Hongrie étant l'un des rares pays de l'Otan et de l'UE à avoir renforcé ses liens avec Moscou depuis l'invasion russe de février 2022, Kiev scrute avec la plus grande attention l'issue des législatives de dimanche.

Budapest bloque en effet le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, tant que la Hongrie n'aura pas obtenu la reprise de livraisons de pétrole russe via un oléoduc dont une partie située en Ukraine a été endommagée.

Le gouvernement ukrainien affirme que l'oléoduc Droujba, qui passe par son territoire, a été endommagé par des frappes russes le 27 janvier. La Hongrie et la Slovaquie, qui ont obtenu des exemptions de l'Union européenne et de Washington pour continuer à acheter du pétrole russe, accusent Kiev de ne rien faire depuis pour le réparer.

Guerre en Ukraine
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