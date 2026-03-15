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Zelensky réclame argent et technologie en échange de l'aide ukrainienne contre les drones aux Moyen-Orient
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 08:57

L'Ukraine souhaite obtenir de l'argent et des renforts technologiques en échange de son aide à plusieurs pays du Moyen-Orient pour leur permettre de se défendre face aux drones iraniens, a déclaré Volodimir Zelensky.

Dans des déclarations à des journalistes destinées à être diffusées ce dimanche, le président ukrainien a précisé que chaque équipe ukrainienne envoyée dans quatre pays du Moyen-Orient était composée de plusieurs dizaines de spécialistes chargés d'évaluer la situation sur place et d'effectuer des démonstrations en matière de défense antidrones.

L'Ukraine a acquis une expérience en la matière face aux attaques quasi quotidiennes de drones russes depuis le début de son invasion à grande échelle par la Russie en février 2022.

(Max Hunder et Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
Guerre en Ukraine
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