Zelensky réclame argent et technologie en échange de l'aide ukrainienne contre les drones aux Moyen-Orient

L'Ukraine souhaite obtenir de l'argent et des renforts technologiques en échange de son aide à plusieurs pays du Moyen-Orient pour leur permettre de se défendre face aux drones iraniens, a déclaré Volodimir Zelensky.
Dans des déclarations à des journalistes destinées à être diffusées ce dimanche, le président ukrainien a précisé que chaque équipe ukrainienne envoyée dans quatre pays du Moyen-Orient était composée de plusieurs dizaines de spécialistes chargés d'évaluer la situation sur place et d'effectuer des démonstrations en matière de défense antidrones.
L'Ukraine a acquis une expérience en la matière face aux attaques quasi quotidiennes de drones russes depuis le début de son invasion à grande échelle par la Russie en février 2022.
(Max Hunder et Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer