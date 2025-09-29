 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zelensky propose aux alliés de l'Ukraine de créer un bouclier aérien commun
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 14:35

L’Ukraine a proposé de construire un bouclier aérien conjoint avec ses alliés pour se protéger contre les menaces russes, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky, après une série d’incursions qui ont suscité l’inquiétude sur le flanc est de l’Otan.

Les dirigeants de l’Otan ont affirmé que la Russie testait la réactivité et la détermination de l’alliance par ces incursions dans l’espace aérien de la Pologne et des pays baltes. Kyiv souligne que son expérience dans la lutte contre les menaces aériennes serait précieuse.

"L'Ukraine propose à la Pologne et à tous nos partenaires de construire un bouclier commun et totalement fiable contre les menaces aériennes russes" a-t-il déclaré lors d’une allocution par visioconférence au Forum de sécurité de Varsovie.

"C'est possible. L'Ukraine peut contrer tous les types de drones et de missiles russes et si nous agissons ensemble dans la région, nous aurons suffisamment d'armes et de capacités de production" a-t-il ajouté.

L’Ukraine a déjà indiqué que ses soldats et ingénieurs formeront leurs homologues polonais à la lutte contre les drones.

La question de la coopération en matière de défense avec Kyiv figurait en bonne place à l’ordre du jour des dirigeants réunis à Varsovie pour ce forum annuel sur la sécurité.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré lors de la conférence que les industries de la défense européenne et ukrainienne doivent "collaborer plus étroitement et plus efficacement".

"L'Union européenne doit soutenir cette démarche en offrant un cadre réglementaire beaucoup plus souple à l'industrie de la défense en Europe", a-t-il ajouté.

À la suite des incursions russes dans l’espace aérien de l’Otan, les pays du flanc est de l’alliance se sont mis d’accord sur la nécessité d’un "mur de drones" doté de capacités avancées de détection, de suivi et d’interception.

Cependant, Boris Pistorius a averti que sa mise en place ne serait pas un processus rapide.

"Nous ne parlons pas d'un concept qui sera réalisé dans les trois ou quatre prochaines années", a-t-il déclaré.

(Anna Koper et Barbara Erling à Varsovie, Olena Harmash à Kyiv, Kirsti Knolle à Berlin, rédigé par Alan Charlish ; version française Noémie Naudin ; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
Défense
1 commentaire

  • 14:52

    on comprend mieux PQ on a pris un jeune ukrainien avec un drone dans une capitale de l UE ... l Ukraine aurait pu se passer d inquieter les européens .. on connait bien les ukrainiens , on sait de quoi ils sont capable ... en regardant Nord Stream ....

