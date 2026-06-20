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Zelensky prévient que la Russie s'apprête à lancer une attaque massive contre l'Ukraine
information fournie par Reuters 20/06/2026 à 19:19

Le président Volodimir Zelensky a déclaré samedi que les forces russes se préparaient à lancer une attaque massive imminente contre l'Ukraine et a exhorté la population à redoubler de prudence.

"Ce soir et dans les heures à venir, il est particulièrement important d'être très attentif aux alertes aériennes", a dit le président ukrainien dans son allocution vidéo du soir. "Les Russes se sont préparés à lancer une attaque massive. Veillez à votre sécurité."

Les moyens de renseignements occidentaux permettent à Kyiv de surveiller les préparatifs des attaques russes d'envergure, qui nécessitent notamment le transport et le chargement de missiles dans les avions stratégiques et les bateaux jusqu'à plusieurs jours en avance.

Moscou a multiplié les attaques massives contre l'Ukraine depuis l'année dernière, dans l'espoir d'obtenir la capitulation de Kyiv. L'Ukraine riposte désormais en attaquant méthodiquement les infrastructures pétrolières russes ainsi que des cibles symboliques comme Moscou et Saint-Pétersbourg.

En parallèle, les bombardements se poursuivent le long de la ligne de front. Samedi, au moins quatre personnes ont été tuées et six autres blessées par des bombes planantes larguées par des avions russes sur la ville de Zaporijjia.

(Reportage de Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 19:30

    Z fait des coups, mais il en paiera le prix avec les intérêts

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