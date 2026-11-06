Zelensky et le maire de Kyiv se reprochent la situation difficile dans la capitale

par Dan Peleschuk

Volodimir Zelensky et le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, se sont mutuellement reproché vendredi de ne pas avoir suffisamment préparé la capitale ukrainienne aux frappes russes qui privent une grande partie de la ville d'électricité et d'eau.

Les trois millions d'habitants de Kyiv se préparent à vivre un nouvel hiver particulièrement éprouvant alors que l'Ukraine, privée de moyens de défense aérienne par l'incapacité des États-Unis à renouveler ses stocks de missiles Patriot, ne parvient plus que rarement à intercepter les missiles et les drones à réaction russes.

Le grondement des générateurs retentit à nouveau dans les rues éclairées par des torches, alors que les températures sont proches de zéro et les habitants privés de chauffage central. Les coupures d'eau durent de longues heures et sont plus fréquentes que les années précédentes.

Les ponts qui enjambent le Dniepr ont également été pris pour cible pour la première fois depuis le début de la guerre il y a bientôt cinq ans, paralysant la circulation, tandis que les coupures d'électricité affectent le métro.

Vendredi, Volodimir Zelensky a qualifié ces difficultés d'"extrêmement graves" et laissé entendre que l'administration de Vitali Klitschko en était en partie responsable.

"Ce sont les conséquences de l'absence de mise en oeuvre, à l'échelle municipale, des décisions prises concernant les préparatifs de la saison de chauffage, ainsi que de cette opération russe menée contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine", a-t-il écrit sur X.

QUERELLE ANCIENNE

Moins d'une heure plus tard, Vitali Klitschko lui a répondu dans une allocution vidéo dans laquelle il a laissé entendre que le gouvernement avait "cyniquement" traîné les pieds pour approuver un plan de résilience pour la ville.

"Compte tenu de l'intensité des attaques ennemies, sans protection des installations clés par des systèmes de défense aérienne, la remise en état, le fonctionnement et l'existence même de ces installations sont sérieusement remis en cause", a-t-il souligné.

Les deux hommes, qui ne s'apprécient guère, n'en sont pas à leur première querelle publique.

En 2022, peu après l'invasion russe, Volodimir Zelensky avait critiqué les responsables municipaux pour l'état des abris antiaériens de Kyiv après la mort de trois personnes qui avaient trouvé porte close. Vitali Klitschko, maire de la ville depuis 2014, avait riposté en reprochant au président de chercher à soigner sa popularité sur son dos.

Dans une interview accordée à la chaîne publique ukrainienne Suspilne diffusée jeudi, Vitali Klitschko avait déclaré que Volodimir Zelensky n'avait pas donné suite à ses demandes d'entretien pour préparer la saison hivernale.

Selon Suspilne, le chef de l'Etat a affirmé de son côté que Vitali Klitschko, dont il ne prononce presque jamais le nom - et réciproquement -, n'arrive pas à travailler avec les responsables de l'administration militaire de la ville, directement nommés par la présidence.

"Dès que nous commençons à discuter avec certains responsables de la manière de renforcer Kyiv, le maire a l'impression que quelqu'un veut le remplacer", a-t-il dit.

(Version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)