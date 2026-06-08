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Zelensky dit avoir eu une discussion "positive" avec Witkoff et Kushner
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 23:08

Volodimir Zelensky a déclaré lundi avoir eu une discussion "positive" avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, saluant leur disposition à oeuvrer en faveur d'un règlement de la guerre en Ukraine dans les semaines à venir.

"Une conversation très positive", a écrit le président ukrainien sur la messagerie Telegram.

"Reconnaissant pour la disposition à oeuvrer aussi activement que possible déjà dans les semaines à venir pour donner un élan aux efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky, qui s'est entretenu auparavant avec les dirigeants français, britannique et allemand, a dit avoir discuté avec les émissaires américains des perspectives de pourparlers lors du prochain sommet du G7 ce mois-ci à Evian, en France, et a remercié les Etats-Unis pour leur "évaluation positive de la position de l'Ukraine".

(Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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