Yémen-Neuf morts, des centaines de blessés après une attaque israélienne
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 18:34

Neuf personnes ont été tuées et 118 autres ont été blessées dans une attaque israélienne au Yémen, a déclaré mercredi le ministère de la Santé du régime houthis.

Israël a frappé mercredi Sanaa, la capitale du Yémen, Tsahal disant avoir visé des camps militaires, le quartier général de la "propagande" de l'armée houthie et un dépôt de carburant.

Selon des témoins, les frappes israéliennes ont également ciblé le ministère de la Défense du régime houthi.

"Les frappes ont été menées en réponse aux attaques lancées par le régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël, lors desquelles des (drones) et des missiles ont été tirés vers le territoire israélien", a dit l'armée israélienne.

Ces frappes interviennent alors que le chef du gouvernement formé par les Houthis au Yémen et plusieurs de ses ministres ont été tués le 30 août dans un bombardement israélien à Sanaa.

Les Houthis ont multiplié les attaques contre des bateaux naviguant en mer Rouge depuis l'assaut du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Ils affirment agir en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Ils tirent aussi régulièrement des missiles en direction d'Israël depuis le 7-Octobre, pour la plupart interceptés par l'Etat hébreu.

(Yomna Ehab, Jaidaa Taha, Jana Choukeir et Mohammed Ghobari, rédigé par Yomna Ehab; version française Camille Raynaud)

    ca doit faire un beau bilan chaque journée ... qd on compte la Cisjordanie , la Syrie , le Liban , Gaza ... le Yemen ... et parfois l Iran , le Qatar .... LOL ... c est pas simple d etre à proximité d un etat en expansion sur ses voisins ...

