Yémen-Le chef des séparatistes a embarqué à bord d'un navire à destination du Somaliland, dit la coalition saoudienne

Le chef des séparatistes yéménites du Conseil de transition du Sud (STC), Aïdarous al Zoubaïdi, a quitté le Yémen à bord d'un navire pour la région sécessionniste du Somaliland avant d'embarquer dans un avion à destination de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a déclaré la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite.

L'avion qui a transporté Aïdarous al Zoubaïdi à Mogadiscio "sous le contrôle d'officiers des Emirats arabes unis" a attendu une heure avant de repartir à destination d'un aéroport militaire situé à Abou Dhabi, a indiqué jeudi la coalition dans un communiqué, sans préciser si Aïdarous al Zoubaïdi se trouvait encore à bord de l'appareil.

Cette annonce intervient alors qu'Aïdarous al Zoubaïdi, ne s'est pas présenté mercredi à l'embarquement d'un avion devant l'emmener à Ryad pour un forum consacré à la situation dans le sud du Yémen.

Il était attendu qu'Aïdarous al Zoubaïdi se rende en Arabie saoudite pour participer à un forum consacré aux affrontements dans le sud du Yémen organisé dans le cadre d'efforts destinés à mettre fin aux affrontements qui ont éclaté en décembre entre le STC, soutenu par les Emirats arabes unis, et le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et allié de l'Arabie saoudite.

(Hatem Maher; version française Camille Raynaud)