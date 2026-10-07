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Yémen-L'aéroport d'Aden visé par des missiles houthis
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 03:56

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Deux missiles lancés par les Houthis, ont visé mercredi matin l'aéroport international du port d'Aden, dans le sud du Yémen, a indiqué le service de presse du département de la sécurité d'Aden, indiquant qu'aucune victime n'avait été signalée.

Cette attaque intervient dans un contexte de reprise des combats, après des semaines d'avancées effectuées par les rebelles houthis le long de la côte yéménite de la mer Rouge et une contre-offensive du gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite qui a permis de reprendre des zones situées autour du détroit stratégique de Bab al Mandab.

L'aéroport d'Aden est la principale porte d'entrée internationale desservant les régions du Yémen échappant au contrôle des Houthis.

(Enas Alashray et Mohammed Ghobari; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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