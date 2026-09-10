Yaya Touré admiratif du PSG
Pas rancunier. Après en avoir pris six contre Paris ce mercredi soir, Yaya Touré ne s’est pas montré amer en conférence de presse, reconnaissant la supériorité parisienne : « L’écart est considérable entre nos deux équipes. Quand on joue contre plus fort que soi, on comprend, les joueurs l’ont compris aussi. Paris est l’une des meilleures équipes que l’on va affronter. Et Paris nous a respectés et a joué à fond ».
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