Xi Jinping salue un "nouveau départ" entre Pékin et Pyongyang avant un sommet avec Kim Jong-un

Les liens entre la Chine et la Corée du Nord se trouvent à un "nouveau point de départ historique", a déclaré Xi Jinping dans des commentaires publiés lundi par un journal nord-coréen en amont de la visite du président chinois à Pyongyang pour un rare sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

La politique indéfectible de Pékin est de développer les liens avec Pyongyang et de renforcer les échanges bilatéraux dans tous les domaines, a ajouté Xi Jinping.

"Nous devons nous opposer à l'hégémonie, à l'autoritarisme et à toutes les tentatives et complots pour raviver le militarisme qui mettent en danger la sécurité et la stabilité régionales", a-t-il dit au journal Rodong Sinmun.

Xi Jinping effectue là son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'année et sa première visite en Corée du Nord en sept ans - ce qui la encore plus significative.

Il est attendu que le président chinois rencontre Kim Jong-un, qui pourrait aborder ces discussions dans une position renforcée par la solidité de l'économie nord-coréenne, soutenue par les échanges commerciaux et les liens militaires accrus avec la Russie.

Une courte vidéo diffusée par l'agence de presse officielle Chine nouvelle montre des drapeaux nord-coréen et chinois placés le long des principales avenues de Pyongyang.

Xi Jinping a quitté Pékin à bord d'un avion spécial, a rapporté Chine nouvelle, ajoutant qu'il était accompagné notamment par son épouse Peng Liyuan et par son ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Kim Jong-un et d'autres dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine, avaient été reçus l'an dernier par Xi Jinping à l'occasion d'une vaste parade militaire à Pékin.

(Jack Kim et Brenda Goh à Séoul, Liz Lee à Pékin; version française Jean Terzian)