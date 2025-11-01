Xi Jinping propose d'établir une organisation mondiale de coopération en matière d'IA

(Actualisé avec détails)

Le président chinois Xi Jinping a proposé samedi d'établir une organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle (IA) lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Xi Jinping a déclaré qu'une telle organisation pourrait mettre en place des règles de gouvernance et stimuler la coopération, faisant de l'IA "un bien public pour la communauté internationale".

"L'intelligence artificielle est très importante pour le développement futur et elle devrait être créée au bénéfice des populations de tous les pays et de toutes les régions (du monde)", a ajouté Xi Jinping, selon l'agence de presse chinoise Xinhua.

Des responsables chinois ont dit que l'organisation pourrait être basée à Shanghai.

Xi Jinping a également appelé les dirigeants des pays membres de l'Apec à promouvoir la "libre circulation" des technologies vertes.

Les membres de l'Apec ont approuvé une déclaration commune et des pactes concernant l'IA et le défi que représente le vieillissement de la population.

Le président américain Donald Trump n'a pas assisté au sommet de l'Apec, organisé en Corée du Sud, et est reparti directement pour Washington après sa

réunion

avec Xi Jinping.

La Chine accueillera à Shenzhen le sommet de l'Apec en 2026.

(Rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)