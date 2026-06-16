Xi Jinping assure son soutien au président birman à Pékin

Photo fournie par le bureau présidentiel birman de la presse et de l'information le 16 juin 2026 montrant la poignée de main entre le président de la Birmanie Min Aung Hlaing (G) et le président chinois Xi Jinping à Pékin ( Myanmar's Presidential Press and Information Bureau / Handout )

Le dirigeant chinois Xi Jinping a dit mardi soutenir la défense de la souveraineté birmane lors de sa rencontre avec le président de Birmanie Min Aung Hlaing à Pékin, ont rapporté les médias d'Etat.

La Chine est un important partenaire de la Birmanie, diplomatiquement isolée depuis le coup d'Etat militaire de 2021 au cours duquel Min Aung Hlaing, alors chef des armées, a renversé le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi.

Pékin s'est imposé comme un acteur clé dans la guerre civile déclenchée par le coup d'Etat, selon des analystes, apportant tour à tour son soutien à l'armée, aux rebelles et aux trêves conclues entre eux, en fonction de ses intérêts sécuritaires et économiques.

La Chine a surtout soutenu les élections contestées qui ont assuré une victoire au camp pro-militaires et porté Min Aung Hlaing à la présidence, en excluant le parti d'Aung San Suu Kyi et sanctionnant l'opposition.

Xi Jinping a assuré que la Chine "soutient pleinement" la Birmanie dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, selon la chaîne officielle chinoise CCTV.

"Pékin soutient le nouveau gouvernement dans ses efforts pour trouver un juste équilibre entre développement et sécurité, afin de tracer une voie de développement adaptée à ses conditions nationales et bénéficiant du soutien de la population", a déclaré M. Xi à Min Aung Hlaing.

Cette visite intervient alors que les relations entre les deux partenaires se sont détériorées ces dernières années en raison de la multiplication des centres d'escroquerie en ligne le long des zones frontalières communes des deux pays, qui recrutent et ciblent des citoyens chinois dans le cadre d'escroqueries lucratives liées aux cryptomonnaies, selon des analystes.

Le dirigeant chinois a affirmé que les deux pays devaient continuer à "lutter sans relâche" contre la fraude dans les télécommunications, les jeux d'argent en ligne et le trafic de drogue.

"La Chine soutient toutes les parties en Birmanie dans leurs efforts pour faire progresser la paix et la réconciliation par le dialogue", a ajouté M. Xi.

Min Aung Hlaing, arrivé lundi dans le pays pour cinq jours, doit également rencontrer le Premier ministre Li Qiang au cours de son voyage, son deuxième déplacement officiel dans ses nouvelles fonctions.

Si la guerre civile a considérablement appauvri la Birmanie, le pays s'est néanmoins imposé comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de terres rares extraites, indispensables à la production chinoise de technologies liées aux énergies renouvelables.