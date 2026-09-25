Xi Jinping achève sa visite d'Etat à Washington

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Le président chinois Xi Jinping a achevé vendredi une visite d'Etat de trois jours à Washington riche en symboles mais pauvre en résultats de nature à dénouer les tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Tout à leur volonté d'afficher une image de stabilité dans les relations sino-américaines, Donald Trump et Xi Jinping se sont échangé des amabilités en prenant un thé à la Maison blanche avant de visiter, accompagnés de leurs épouses, les Archives nationales où ils ont parcouru la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaines.

Ils ont tous deux fait savoir par la suite qu'ils se reverraient à nouveau lors du sommet de l'Apec (forum de coopération économique Asie-Pacifique) en novembre en Chine puis au sommet du G20 en Floride le mois suivant.

Le président américain a affirmé que la visite du président chinois, sa première aux Etats-Unis depuis près de trois ans, avait été "très positive". "Je pense que nos agriculteurs vont être contents", a-t-il dit sans autres détails.

"L'Amérique est très heureuse de cette visite, et je suis sûr que la Chine l'est aussi", a déclaré Donald Trump.

Xi Jinping s'est félicité que la relation entre Pékin et Washington soit devenue une relation constructive de "stabilité stratégique basée sur le respect, l'équité et la réciprocité".

"Vous êtes les bienvenus en Chine", a-t-il ajouté à l'adresse de Donald Trump et son épouse Melania.

L'IRAN ÉVOQUÉ

Au-delà de cette diplomatie personnelle, le sommet n'a guère débouché sur des résultats concrets.

Donald Trump a fait état de progrès dans le cadre du mécanisme commercial bilatéral entre les deux pays, parlant d'accès accru au marché pour les agriculteurs et éleveurs américains. Les deux présidents ont également désigné l'intelligence artificielle comme domaine de coopération.

Les détails des accords commerciaux conclus par les deux parties seront dévoilés lundi, a déclaré vendredi le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, sur CNBC.

"Nous avons progressé et nous dévoilerons lundi, je pense, bien plus de détails sur ce que nous avons accompli ces dernières semaines dans le cadre des négociations avec les Chinois", a-t-il déclaré.

Les États-Unis et la Chine sont convenus d'exempter certains produits clés de leurs différends commerciaux, a dit Jamieson Greer, notamment les exportations vers la Chine de produits agricoles et de dispositifs médicaux, ainsi que les importations de biens de consommation et de produits non sensibles.

Répondant à une question, Donald Trump a déclaré que les deux dirigeants avaient parlé d'Iran. "Je pense qu'on va faire de grandes choses", a-t-il dit sans autre détail.

Dans une interview accordée vendredi à CNBC, l'ambassadeur des États-Unis en Chine, David Perdue, a déclaré que Trump avait réitéré à Xi que tout soutien direct ou indirect à l'Iran était "totalement inacceptable". Interrogé par ailleurs sur Fox News pour savoir si cela signifiait que la Chine cesserait de soutenir l'Iran, David Perdue a indiqué que Washington avait reçu des assurances en ce sens de la part de Pékin jeudi.

La question de Taïwan a également été abordée le même jour, comme attendu, par Xi Jinping, qui a souhaité que les Etats-Unis manient ce dossier "avec prudence".

Le président chinois "espère que la partie américaine s'en tiendra à la position correcte consistant à s'opposer à 'l'indépendance de Taïwan'", a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Jeudi, les démocrates du Sénat ont critiqué le sommet, affirmant que Donald Trump n'avait pas réussi à obtenir de Pékin des concessions significatives en matière de commerce, de sécurité, d'intelligence artificielle ou de droits de l'homme.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)