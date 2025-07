Xavi ou Pep Guardiola sélectionneur de l’Inde : la fédération locale confirme la thèse du canular

Le troll est allé loin.

Ces derniers jours, une rumeur annonçait que Xavi, au chômage depuis qu’il a quitté le banc du Barça l’été dernier, et Pep Guardiola, entraîneur un peu connu officiant à Manchester City, avaient candidaté au poste de sélectionneur de l’équipe d’Inde (133 e au classement FIFA), laissé vacant par l’Espagnol Manolo Marquez au début du mois. Une information… confirmée par Subrata Paul, le « National team director » local, pour le Times of India . Mais cela a rapidement été démenti du côté de l’entourage de Xavi, dans les colonnes de Sport , et on aurait aussi eu du mal à croire cette histoire côté Pep : en réalité, tout cela ne serait qu’un canular.…

JB pour SOFOOT.com