X, la plateforme d'Elon Musk, perd un procès en Australie pour non-respect de la législation sur la protection de l'enfance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture sur décision du juge, ajout de citations de X aux paragraphes 8 et 9, modification des mots-clés pour les clients médias: ELON MUSK-AUSTRALIA/X) par Byron Kaye

Un tribunal australien a confirmé l'amende infligée par l'autorité de régulation à la société de médias sociaux d'Elon Musk, X Corp, après que celle-ci eut reconnu avoir enfreint la loi en omettant de fournir des informations sur ses mesures de protection des enfants en ligne, mettant ainsi fin à un litige qui durait depuis près de trois ans. Après que l'autorité de régulation eSafety, cible fréquente des attaques en ligne de Musk, eut infligé une amende à la société en octobre 2023 pour ce qu'elle a qualifié de réponse inadéquate à une demande standard d'informations sur les processus de lutte contre l'exploitation des enfants, la société a réglé le litige jeudi en reconnaissant ses torts.

« La partie défenderesse reconnaît avoir enfreint la loi », a déclaré Christopher Tran, avocat du commissaire à la cybersécurité, en référence à la loi australienne sur la sécurité en ligne, lors d’une audience devant la Cour fédérale.

« Il y a eu une non-conformité continue pendant environ 38 jours. »

Ce règlement met fin à une bataille juridique qui avait débuté lorsque l'autorité de régulation avait infligé à l'entreprise, anciennement appelée Twitter, une amende de 610 500 dollars australiens (437 000 dollars USD) pour ses réponses à quelque 25 questions. X Corp avait initialement cherché à faire annuler cette sanction au motif que l'entreprise avait changé de nom depuis son rachat par Musk pour 44 milliards de dollars en 2022. L'autorité de régulation a ensuite engagé une action en justice distincte pour recouvrer l'amende. Jeudi, le juge Michael Wheelahan a porté le montant de l'amende à 650 000 dollars australiens et a ordonné à X de verser 100 000 dollars australiens supplémentaires pour couvrir une partie des frais de justice de l'autorité de régulation. Cette résolution permet de régler une question en suspens pour l'entreprise qui, plus tôt cette année, a été intégrée au vaste conglomérat technologique de Musk, SpaceX, en vue d'une introduction en bourse prévue d'un trillion de dollars dans les semaines à venir .

L'avocat de X, Perry Herzfeld, a déclaré que le litige se résumait à « des problèmes historiques liés à la rapidité de la communication d'informations ».

Le comportement litigieux s'est produit pendant une « période de changement et de transition pour l'entreprise », a-t-il déclaré à la cour.

M. Tran, représentant eSafety, a reconnu qu’aucun préjudice n’avait résulté des actions de X, mais a déclaré que « le fait de ne pas fournir les informations demandées par une autorité de régulation entrave le travail de cette dernière ».

(1 $ = 1,3986 dollar australien)