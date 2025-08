Week-end de chassé-croisé : samedi noir sur les routes de France, la circulation sera «extrêmement difficile»

De nombreux Français prennent la route pour partir en vacances, ou rentrer chez eux. Les embouteillages s’annoncent nombreux, les automobilistes vont devoir faire preuve de patience.

C’est un long week-end qui attend les automobilistes prêts à prendre la route des vacances . Comme chaque année, le chassé-croisé entre «juillettistes» et «aoûtiens» entraînera d’importants déplacements sur les routes de l’Hexagone, entre le vendredi 1er et le lundi 4 août inclus.

Le pic des difficultés sera atteint samedi 2 août , pire journée de l’été sur les routes. Dans le sens des départs, l’ensemble du pays est classé en noir, indiquant une circulation «extrêmement difficile» . «Une circulation très importante est attendue en direction de la côte atlantique (A10, A63, A11), de la côte méditerranéenne (A7, A9, A61) et pour la traversée du Massif central (A75, A20)» , note Bison futé. Idem en Île-de-France, où les routes seront chargées dès le matin tôt, sur l’A10 et l’A6, ainsi que sur l’A86 et l’A6B.

Dans le sens inverse, l’Hexagone est coloré en orange, à l’exception de l’arc méditerranéen, en rouge. L’A9, l’A7 et l’A75 feront partie des routes les plus sollicitées, de même que l’A10 ou l’A63. Autour de Paris, «des retours seront enregistrés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée» , également.

Les routes resteront également chargées dimanche 3 août . Dans le sens des départs, le pays est classé en orange. L’A10, l’A7, l’A9 ou l’A75 seront chargées «de la fin de matinée jusqu’en fin d’après-midi» , de même que l’A6 ou l’A10, en Île-de-France. Dans le sens inverse, la situation sera plus calme. «Les encombrements seront localisés en Auvergne-Rhône-Alpes [...] et sur la façade méditerranéenne (A9, A54 et A8)» , selon le service public.

Les dernières perturbations auront lieu lundi 4 août . Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que l’arc méditerranéen verront de nombreux embouteillages, et notamment sur les «autoroutes A7, A8, A9 et la route nationale 85» . Dans le sens inverse, des ralentissements auront lieu dans le sud-est ainsi que dans le quart nord-est du pays. Là encore, l’A7, l’A8, l’A9 et l’A6 seront fortement sollicités.