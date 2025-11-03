Washington veut que l'Onu sanctionne sept navires exportant de Corée du Nord

par Michelle Nichols

Les Etats-Unis vont demander dans les prochains jours à un comité du Conseil de sécurité de l'Onu de sanctionner sept navires soupçonnés de violer les restrictions des Nations unies imposées à la Corée du Nord, a déclaré lundi un responsable du département d'Etat.

Ces sept navires ont exporté illégalement du charbon et du minerai de fer nord-coréens vers la Chine, ce qui rapporte traditionnellement à Pyongyang entre 200 et 400 millions de dollars par an, a déclaré le responsable américain sous couvert d'anonymat.

"Ces désignations ne sont pas de simples exercices bureaucratiques. Elles visent à garantir la responsabilité en cas de violations des sanctions de l'Onu et à stopper les exportations qui financent directement les programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord", a-t-il dit.

Le comité des sanctions du Conseil de sécurité, composé de 15 membres, fonctionne toutefois par consensus et il est donc probable que la Russie et la Chine, alliés de la Corée du Nord, s'opposent à la demande des Etats-Unis. Les missions russe et chinoise auprès de l'Onu à New York n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

La Corée du Nord est soumise à des sanctions de l'Onu en raison de ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques depuis 2006. Ces sanctions ont été renforcées à l'unanimité au fil des ans, mais la Chine et la Russie font pression pour qu'elles soient assouplies afin de convaincre Pyongyang de reprendre les pourparlers sur sa dénucléarisation.

Parmi les sanctions imposées par le Conseil de sécurité figurent l'interdiction des exportations nord-coréennes de charbon, de fer, de plomb, de textiles et de fruits de mer, ainsi que le plafonnement des importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

Le Conseil de sécurité peut geler les avoirs d'un navire, lui interdire l'accès aux ports et demander à son pays d'immatriculation de lui retirer son pavillon.

Les États-Unis indiquent depuis des mois qu'ils comptent proposer aux Nations unies de cibler de nouveaux navires.

La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a jusqu'à présent ignoré les demandes du président américain Donald Trump de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et a renforcé ses capacités militaires conventionnelles et en matière de missiles.

"Si les violations n'ont pas de conséquences, les sanctions risquent de devenir vides de sens et les menaces sur la paix et la sécurité internationales telles que les programmes nucléaire et balistique de la RPDC [République populaire démocratique de Corée, NDLR) continueront à se développer sans contrôle", a déclaré le responsable du département d'État.

(Reportage Michelle Nichols, version française Benjamin Mallet, édité par Tangi Salaün)