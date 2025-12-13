Washington va lever ses sanctions sur la potasse biélorusse

par Felix Light et Mark Trevelyan

Les États-Unis vont lever leurs sanctions sur la potasse biélorusse, a annoncé samedi l'envoyé du président Donald Trump, John Coale, après deux jours d'entretiens à Minsk avec le président Alexandre Loukachenko.

John Coale, chargé par Donald Trump de négocier la libération de plus de 1.000 prisonniers politiques, a qualifié cette décision de bonne pour la Biélorussie, mais n'a pas précisé ce qu'Alexandre Loukachenko s'est engagé à faire en retour.

Proche alliée de Moscou, la Biélorussie est un important producteur de potasse, un composant clé pour l'industrie des engrais.

"Conformément aux instructions du président Trump, nous, les États-Unis, allons lever les sanctions sur la potasse", a déclaré John Coale dans une vidéo publiée par la chaîne Telegram de l'administration présidentielle d'Alexandre Loukachenko.

Les États-Unis et l'Union européenne (UE) ont imposé d'importantes sanctions à la Biélorussie après que Minsk a violemment réprimé en 2020 des manifestations consécutives à une élection contestée, emprisonnant presque tous les opposants à Alexandre Loukachenko qui n'avaient pas fui à l'étranger.

Les sanctions ont été renforcées après qu'Alexandre Loukachenko a permis à la Biélorussie de servir de base à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Réagissant à l'annonce de la levée des sanctions américaines, Franak Viacorka, haut responsable de l'opposition biélorusse, a déclaré que les sanctions de l'UE sur la potasse - qui incluent une interdiction d'exporter via les ports européens - étaient plus importantes que les sanctions américaines.

"Alexandre Loukachenko n'a pas changé de politique. La répression se poursuit et il continue de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a-t-il déclaré à Reuters.

"RÉCOMPENSER LA RÉPRESSION"

"C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents lorsque nous parlons d'assouplir les sanctions, afin de ne pas renforcer la machine de guerre de la Russie ou récompenser la répression en cours."

Selon l'agence de presse officielle Belta, John Coale a déclaré avoir discuté d'un large éventail de questions avec Alexandre Loukachenko, notamment de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de la situation au Venezuela.

Alexandre Loukachenko a récemment tenu deux réunions avec un haut diplomate vénézuélien et déclaré que le président vénézuélien Nicolas Maduro, que Donald Trump presse de quitter ses fonctions, serait le bienvenu en Biélorussie.

Selon John Coale, la proximité d'Alexandre Loukachenko avec le président russe Vladimir Poutine pourrait être utile dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Votre président a une longue histoire avec le président Poutine et peut le conseiller. C'est très utile dans cette situation. Ils sont des amis de longue date et ont le niveau de relation nécessaire pour discuter de ces questions", a-t-il dit, selon l'agence Belta.

"Naturellement, le président Poutine peut accepter certains conseils et pas d'autres. C'est un moyen de faciliter le processus."

(Reportage Felix Light et Mark Trevelyan, version française Benjamin Mallet)