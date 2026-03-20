Washington inaugure une nouvelle agence chargée de l'aide humanitaire

par Simon Lewis

Le département d'Etat a mis en place vendredi une nouvelle agence censée succéder à l'USAID démantelée par Donald Trump, qui se chargera de coordonner les réponses des Etats-Unis aux catastrophes naturelles et crises humanitaires dans le monde, a déclaré un haut responsable de la diplomatie américaine.

Le "Bureau of Disaster and Humanitarian Response" se consacrera avant tout à l'aide "vitale" plutôt qu'à des projets en lien avec le dérèglement climatique et à ce que le responsable a qualifié de "causes sociales".

Il comptera environ 200 employés et opérera à partir de 12 centres dans le monde pour un budget annuel de 5,4 milliards de dollars (4,6 milliards d'euros), a-t-il précisé.

L'USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international) a été supprimée peu après le retour à la Maison blanche de Donald Trump en janvier 2025, par le Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) alors dirigé par le milliardaire Elon Musk. Plusieurs milliers de ses employés ont été licenciés.

L'agence créée en 1961 par le président John F. Kennedy pour promouvoir le "soft power" américain était dotée d'un budget d'environ 40 milliards de dollars et finançait, parallèlement aux aides d'urgence, des projets de développement à long terme.

Une partie de ce travail se poursuivra au sein du département d'Etat, a assuré le haut responsable lors d'un briefing avec des journalistes.

"Nous allons sélectionner plus soigneusement les dossiers", a-t-il cependant souligné. "Il n'incombe pas aux États-Unis de répondre à chaque catastrophe, à chaque crise, surtout lorsque nos adversaires ou des groupes hostiles aux États-Unis sont impliqués."

"Nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Nous ne sommes pas le filet de sécurité sociale du monde. Mais lorsque nos alliés et partenaires stratégiques ont besoin de notre aide, (...) que c'est important pour nos intérêts nationaux, alors je pense que nous allons y consacrer davantage de ressources", a-t-il poursuivi.

Le nouveau bureau dépendra du sous-secrétariat d'Etat pour l'aide internationale, les affaires humanitaires et la liberté religieuse, actuellement dirigé par un ancien membre du DOGE, Jeremy Lewin.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)