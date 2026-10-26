Washington et Ottawa négocient pour alléger les droits de douane sur l'acier et les véhicules canadiens-sources

(Actualisé avec déclaration de Carney)

par Promit Mukherjee et David Shepardson

- Les Etats-Unis et le Canada négocient pour atténuer les droits de douane américains sur l'acier et les véhicules canadiens, a-t-on appris lundi de deux sources américaines et quatre sources canadiennes, alors que les deux gouvernements cherchent à renouer des liens distendus après l'échec des négociations commerciales cet été.

L'administration Trump a instauré en août des droits de douane de 50% sur l'acier canadien et de 25% sur les véhicules en provenance d'Ottawa.

La reprise des négociations intervient à quelques jours des élections de mi-mandat du 3 novembre, alors que le président Trump jouit d'une côte de popularité au plus bas et fait face à un mécontentement de la population américaine contre le coût de la vie.

Des candidats républicains ont appelé à la fin de la guerre commerciale contre le Canada.

L'hypothèse d'un accord sur l'acier et les véhicules avant le 3 novembre est probable, selon une source canadienne. Les sources américaines avancent que Donald Trump exige davantage de concessions de la part du gouvernement de Mark Carney.

Le Premier ministre canadien a reconnu "une légère intensification" des discussions avec Washington, précisant qu'Ottawa n'avait pas infléchi sa position.

"Si des progrès ont été réalisés, c'est parce que les États-Unis se rapprochent de notre position", a-t-il déclaré aux journalistes, sans donner de précision.

Le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick et le ministre canadien du Commerce intérieur Dominic LeBlanc échangent régulièrement, selon une des sources.

"Le Canada reste engagé dans un dialogue constructif avec ses homologues canadiens sur une étendue de sujets", a déclaré un porte-parole de Dominic LeBlanc. "Nous nous tenons prêts à travailler de façon constructive et de bonne foi pour instaurer une relation commerciale plus mutuellement bénéfique qui respecte les intérêts du Canada."

Une source industrielle canadienne estime qu'un accord peut être noué rapidement mais doute qu'il soit de grande envergure.

"Si cela se produit, cela sera rapide. Mais j'ai le sentiment que ce sera un accord limité, si jamais cela arrive."

(Reportage de Promit Mukherjee et David Shepardson, avec David Ljunggren et David Lawder; version française Zhifan Liu)